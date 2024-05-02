Зірка реаліті продемонструвала ніжний лук у лавандовому костюмі з квітковими аплікаціями

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – продемонструвала підписникам ніжний образ, у якому вона зібралася на прогулянку.

На відео, яке вона опублікувала в Instagram, красуня спочатку постала у ванній кімнаті у білому халаті і з рушником на голові. Потім Емма опиняється на вулиці у лавандовому костюмі, який складається зі штанів-кльош, корсетного топа і жакета з квітковими аплікаціями на рукавах.

Аутфіт Ернан доповнила зачіскою з локонами, сонцезахисними окулярами, масивними перлинними сережками, каблучками і білими босоніжками.

Нагадаємо, Емма Ернан у золотому бікіні похизувалася ідеальною фігурою під час морської прогулянки на яхті.

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