Зірка реаліті у бронзовому купальнику похизувалася спокусливим бюстом
Єва Гейл продовжує спокушати підписників своїми гарячими знімками у купальнику.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — потішила фоловерів в Instagram пікантними світлинами з відпочинку.
Білявка зробила селфі у бронзовому купальнику, ліф якого чудово підкреслив її пишний спокусливий бюст.
Гейл зробила акуратну зачіску, макіяж із довгими віями і бежевим блиском на губах та французький манікюр. На руці у Єви був золотий браслет.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл у жовтому бікіні з мереживом похизувалася пружними сідницями.