Шоу-бізнес
72
1 хв

Зірка реаліті у бронзовому купальнику похизувалася спокусливим бюстом

Єва Гейл продовжує спокушати підписників своїми гарячими знімками у купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — потішила фоловерів в Instagram пікантними світлинами з відпочинку.

Білявка зробила селфі у бронзовому купальнику, ліф якого чудово підкреслив її пишний спокусливий бюст.

Гейл зробила акуратну зачіску, макіяж із довгими віями і бежевим блиском на губах та французький манікюр. На руці у Єви був золотий браслет.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл у жовтому бікіні з мереживом похизувалася пружними сідницями.

