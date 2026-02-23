ТСН у соціальних мережах

Зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася пружними сідницями на пляжі

Єва Гейл показала гарячі світлини з відпустки у Таїланді.

Аліна Онопа
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Єва Гейл — опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку в Таїланді, який вона проводить зі своєю сестрою Джессікою.

Єва Гейл

Єва Гейл

Білявка влаштувала собі фотосет на пляжі. Єва позувала у рожевому купальнику від бренду Fashion Nova, демонструючи пружні сідниці.

Єва Гейл

Єва Гейл

Свій пляжний лук вона доповнила золотими прикрасами і білою квіткою у волоссі.

Єва Гейл

Єва Гейл

А ще Гейл зробила кілька кадрів під час морської прогулянки на яхті. Єва з різних ракурсів похизувалася гарною фігурою і засмагою.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл пофотографувалася в обтислій сукні міді темно-шоколадного кольору.

