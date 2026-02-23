- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка реаліті у рожевому бікіні похизувалася пружними сідницями на пляжі
Єва Гейл показала гарячі світлини з відпустки у Таїланді.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Єва Гейл — опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку в Таїланді, який вона проводить зі своєю сестрою Джессікою.
Білявка влаштувала собі фотосет на пляжі. Єва позувала у рожевому купальнику від бренду Fashion Nova, демонструючи пружні сідниці.
Свій пляжний лук вона доповнила золотими прикрасами і білою квіткою у волоссі.
А ще Гейл зробила кілька кадрів під час морської прогулянки на яхті. Єва з різних ракурсів похизувалася гарною фігурою і засмагою.
