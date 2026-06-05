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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Зірка реаліті в ефектному бікіні продефілювала на Тижні пляжної моди в Маямі

Єва Гейл вийшла на подіум у мініатюрному купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл взяла участь у Miami Swim Week. В Instagram вона опублікувала відео і фото свого красивого пляжного образу, в якому продефілювала на заході.

Єва Гейл

Єва Гейл

На Єві було бікіні кольору вершкового масла, оздоблене золотистим камінням і бісером. Купальник чудово підкреслив її спокусливі форми.

Єва Гейл

Єва Гейл

Лук Гейл доповнила золотистими мюлями на шпильках, укладанням з локонами, ніжним макіяжем і бежево-золотистими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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