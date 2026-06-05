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- Шоу-бізнес
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Зірка реаліті в ефектному бікіні продефілювала на Тижні пляжної моди в Маямі
Єва Гейл вийшла на подіум у мініатюрному купальнику.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл взяла участь у Miami Swim Week. В Instagram вона опублікувала відео і фото свого красивого пляжного образу, в якому продефілювала на заході.
На Єві було бікіні кольору вершкового масла, оздоблене золотистим камінням і бісером. Купальник чудово підкреслив її спокусливі форми.
Лук Гейл доповнила золотистими мюлями на шпильках, укладанням з локонами, ніжним макіяжем і бежево-золотистими прикрасами.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.
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