Зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі у пітоновій обтислій сукні з оголеною спиною прийшла на церемонію

24-річна акторка і співачка у монохромному луку з'явилася на премії, на якій була номінована на дві нагороди.

Голлі Бейлі відвідала церемонію нагородження премії BET Awards у Лос-Анджелесі, якою відзначають найкращих музикантів, акторів і представників індустрії розваг.

На "червоній" доріжці зірка з'явилася у чорній шкіряній пітоновій сукні по фігурі з колекції прет-а-порте Avellano осінь 2024 року. Вбрання мало американську пройму, металеве кільце-галтер, оголену спину і шлейф, який каскадом спадав ззаду. Його тканина створювала ефект глянцю.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Аутфіт Бейлі доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із чорними стрілками, довгими віями і нюдовою помадою та красивими довгими сережками з діамантами від Alexis Bittar.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Голлі Бейлі на церемонію вручення нагород NAACP Image Awards одягла сукню-бюстьє з декольте-серцем смарагдового кольору від бренду Nicole+Felicia.

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