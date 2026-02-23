ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу "Анатомія Грей" — 60-річний Патрік Демпсі — вийшов на червону доріжку з дочкою

Все більше зіркових батьків вирішують приходити на світські заходи у компанії своїх подорослішалих дітей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Патрік Демпсі та його дочка Талула

Патрік Демпсі та його дочка Талула / © Getty Images

Серед тих, хто вивів доньку-красуню у світ цього тижня був актор Патрік Демпсі — зірка серіалу «Анатомія Грей».

На червоній доріжці церемонії вручення кінопремії BAFTA Демпсі прийшов з 24-річною дочкою Талулою. Дівчина старша із його трьох дітей, адже також у Демпсі та його дружини Джилл є сини-близнята.

Патрік Демпсі та його дочка Талула / © Getty Images

Патрік Демпсі та його дочка Талула / © Getty Images

Патрік обрав для заходу елегантний чорний смокінг, який одягнув у поєднанні з білою сорочкою та краваткою-метеликом, а також доповнив свій вечірній образ коштовним годинником і окулярами. Талула ж позувала перед фотографами у лаконічній чорній вечірній сукні з галтером.

З родиною актор у світ виходить не вперше, адже також неодноразово вони з’являлися на публіці повним складом.

Патрік Демпсі та його родина, 2023 рік / © Getty Images

Патрік Демпсі та його родина, 2023 рік / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
175
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie