Зірка серіалу "Анатомія Грей" — 60-річний Патрік Демпсі — вийшов на червону доріжку з дочкою
Все більше зіркових батьків вирішують приходити на світські заходи у компанії своїх подорослішалих дітей.
Серед тих, хто вивів доньку-красуню у світ цього тижня був актор Патрік Демпсі — зірка серіалу «Анатомія Грей».
На червоній доріжці церемонії вручення кінопремії BAFTA Демпсі прийшов з 24-річною дочкою Талулою. Дівчина старша із його трьох дітей, адже також у Демпсі та його дружини Джилл є сини-близнята.
Патрік обрав для заходу елегантний чорний смокінг, який одягнув у поєднанні з білою сорочкою та краваткою-метеликом, а також доповнив свій вечірній образ коштовним годинником і окулярами. Талула ж позувала перед фотографами у лаконічній чорній вечірній сукні з галтером.
З родиною актор у світ виходить не вперше, адже також неодноразово вони з’являлися на публіці повним складом.