Патрік Демпсі та його дочка Талула / © Getty Images

Серед тих, хто вивів доньку-красуню у світ цього тижня був актор Патрік Демпсі — зірка серіалу «Анатомія Грей».

На червоній доріжці церемонії вручення кінопремії BAFTA Демпсі прийшов з 24-річною дочкою Талулою. Дівчина старша із його трьох дітей, адже також у Демпсі та його дружини Джилл є сини-близнята.

Патрік обрав для заходу елегантний чорний смокінг, який одягнув у поєднанні з білою сорочкою та краваткою-метеликом, а також доповнив свій вечірній образ коштовним годинником і окулярами. Талула ж позувала перед фотографами у лаконічній чорній вечірній сукні з галтером.

З родиною актор у світ виходить не вперше, адже також неодноразово вони з’являлися на публіці повним складом.