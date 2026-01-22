- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка серіалу "Баффі — переможниця вампірів" з’явилася на червоній доріжці заради нового проєкту
48-річна американська акторка Сара Мішель Геллар відвідала презентацію шоу Netflix Star Search («Пошук зірок») у Каліфорнії.
Акторка разом із Джеллі Роллом та Кріссі Тейген стала однією із судей проєкту. Однак це шоу не щось нове, а насправді перезапуск старого американське телешоу, яке виходило протягом багатьох років і приймала у ньому участь у дитинстві навіть Брітні Спірс.
Тепер же Сара Мішель буде тішити шанувальників своїми образами на цьому проєкті, а також обирати талановитих зірок. Перших два образи на червоній доріжці Star Search вона вже продемонструвала.
Перший лук зірки включав сріблясту мінісукню з одним рукавом і бантом повністю розшиту лелітками. Носила вбрання Геллар у поєднанні зі срібними туфлями з ремінцями та гламурними прикрасами.
Другий лук Сари Мішель — це вишуканий чорний костюм-трійка зі стразами, який включав жакет, штани та топ. Шику її образу додали довгі сережки з камінням.