Сара Мішель Геллар

Акторка разом із Джеллі Роллом та Кріссі Тейген стала однією із судей проєкту. Однак це шоу не щось нове, а насправді перезапуск старого американське телешоу, яке виходило протягом багатьох років і приймала у ньому участь у дитинстві навіть Брітні Спірс.

Тепер же Сара Мішель буде тішити шанувальників своїми образами на цьому проєкті, а також обирати талановитих зірок. Перших два образи на червоній доріжці Star Search вона вже продемонструвала.

Перший лук зірки включав сріблясту мінісукню з одним рукавом і бантом повністю розшиту лелітками. Носила вбрання Геллар у поєднанні зі срібними туфлями з ремінцями та гламурними прикрасами.

Сара Мішель Геллар

Другий лук Сари Мішель — це вишуканий чорний костюм-трійка зі стразами, який включав жакет, штани та топ. Шику її образу додали довгі сережки з камінням.

Сара Мішель Геллар