Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" з дочкою сфотографували з величезним зайцем на Великдень
54-річна акторка Дженні Гарт відвідала великодню благодійну акцію разом зі своєю 23-річною дочкою Лолою.
Дженні і Лола з'явилися на Los Angeles Mission Special Easter Outreach On Skid Row в Лос-Анджелесі, і були заскочені фотографами з величезним сірим кроликом.
Захід відбувся за кілька днів після дня народження Дженні, який вона святкує 3 квітня.
До речі, цього дня папараці зробили й інше фото зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". Одягнена Гарт була в білу блузку з круглим вирізом та широкі джинси. Волосся розпустила, зробила легкий макіяж і одягла окуляри. Її дочка Лола була у білій футболці, джинсах та бежевих кросівках.