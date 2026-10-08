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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
936
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу "Чужоземка" Катріна Балф у сукні зі шлейфом з’явилася на прем’єрі

Акторка презентувала свою нову роботу в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Катріна Балф

Катріна Балф / © Associated Press

47-річна ірландська акторка та модель Катріна Балф, широко відома всім за роллю Клер Фрейзер у серіалі «Чужоземка», відвідала прем’єру нової екранізації класичного роману Джейн Остін «Розум і почуття». Захід відбувся в Лос-Анджелесі, де акторка з’явилася на червоній доріжці разом зі своїми колегами по фільму.

Катріна Балф / © Associated Press

Катріна Балф / © Associated Press

Для свого виходу зірка обрала довгу сріблясту сукню на тонких бретельках із прозорим чорним шлейфом. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на невисоких підборах, лаконічною зачіскою та природним макіяжем.

Катріна Балф / © Associated Press

Катріна Балф / © Associated Press

У фільмі «Розум і почуття» Катріна Балф зіграла роль місіс Дешвуд, мами головних героїнь.

Катріна Балф / © Associated Press

Катріна Балф / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Катріна Балф блиснула білизною на прем’єрі шпигунського трилера.

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