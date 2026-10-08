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- Шоу-бізнес
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Зірка серіалу "Чужоземка" Катріна Балф у сукні зі шлейфом з’явилася на прем’єрі
Акторка презентувала свою нову роботу в Лос-Анджелесі.
47-річна ірландська акторка та модель Катріна Балф, широко відома всім за роллю Клер Фрейзер у серіалі «Чужоземка», відвідала прем’єру нової екранізації класичного роману Джейн Остін «Розум і почуття». Захід відбувся в Лос-Анджелесі, де акторка з’явилася на червоній доріжці разом зі своїми колегами по фільму.
Для свого виходу зірка обрала довгу сріблясту сукню на тонких бретельках із прозорим чорним шлейфом. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на невисоких підборах, лаконічною зачіскою та природним макіяжем.
У фільмі «Розум і почуття» Катріна Балф зіграла роль місіс Дешвуд, мами головних героїнь.
Нагадаємо, раніше Катріна Балф блиснула білизною на прем’єрі шпигунського трилера.