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Зірка серіалу "Добрі знамення" закликав домагатися повернення викрадених і силоміць вивезених до Росії українців

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Зірка серіалу "Добрі знамення" закликав домагатися повернення викрадених і силоміць вивезених до Росії українців

Майкл Шин / Getty Images

Ми живемо в такий час, коли кожна людина стоїть перед вибором між добром та злом. І мовчання сприймається як вибір неправильний.

Тому особливо приємно щоразу дізнаватися, що улюблені актори, письменники та художники стоять поруч на боці світу, думають про Україну та намагаються допомогти.

Так нещодавно зірка серіалу "Добрі знамення" Майкл Шин, який зіграв у серіалі ангела Азірафеля, розмістив у своїх соцмережах повідомлення зі словами підтримки та закликом до піписників.

"Путін не може захопити Україну, тому він захоплює її народ. Десятки мирних жителів були викрадені, ще тисячі депортовані до Росії. У цих людей є імена та особи. Будь ласка, поділіться ними і вимагайте їхнього безпечного повернення."

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