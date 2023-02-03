Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прогулялася Швецією у в'язаній шапці від українського бренду

33-річна акторка показала знімки зі своєї подорожі.

Лілі Коллінз опублікувала в Instagram світлини зі своєї поїздки до засніженої Швеції, куди вона поїхала зі своїм чоловіком - кінорежисером і письменником Чарлі Макдавеллом.

Для прогулянки зимовим містом акторка обрала пальто кольору вівсянки з поясом на талії, чорні джинси і чорне взуття на низькому ходу.

Лілі Коллінз / Фото: Instagram Лілі Коллінз

Аутфіт Коллінз доповнила світлою в'язаною шапкою від українського бренду GUNIA Project з довгими зав'язками і кремовою сумкою через плече від Cartier.

Лілі Коллінз / Фото: Instagram Лілі Коллінз

"Шведський сніговий кролик", - підписала знімки Лілі.

Лілі Коллінз / Фото: Instagram Лілі Коллінз

Нагадаємо, раніше Лілі Коллінз потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки Нью-Йорком у компанії коханого.

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