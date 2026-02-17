Лілі Коллінз / © Getty Images

36-річна акторка і зірка серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз нечасто показує в Instagram свою доньку Туве Джейн, якій наприкінці січня цього року виповнився рік. Можливо, це пов’язано з тим, що після оголошення про народження доньки вона з чоловіком зіткнулися з хвилею критики — їх засуджували за рішення скористатися послугами сурмами.

Однак у День святого Валентина Лілі вирішила зробити виняток і опублікувала фото зі своїм чоловіком — режисером Чарлі МакДауеллом — і Туве.

Лілі Коллінз із донькою / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз із чоловіком і донькою / © Instagram Лілі Коллінз

Чоловік Лілі Коллінз з їхньою донькою / © Instagram Лілі Коллінз

Судячи з фото, Лілі і Чарлі щасливі бути батьками. «Мої два Валентини і моє серце», — написала акторка під фото.

А раніше Лілі опублікувала фото зі своїм батьком — британським співаком Філом Коллінзом, якому нещодавно виповнилося 75 років.

Лілі Коллінз із батьком / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз із батьком / © Instagram Лілі Коллінз

На одному з архівних фото Лілі зображена ще зовсім маленькою поруч із батьком.

Раніше, нагадаємо, Лілі Коллінз блищала на червоній доріжці серіалу «Емілі в Парижі». Презентація нового сезону популярного серіалу відбулася в Парижі.