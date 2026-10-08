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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" вийшла в світ у сукні від українського бренду BEVZA
63-річна французька акторка Філіппін Лерой-Больє з’явилася на заході в сукні, яка бездоганно сиділа на її фігурі.
Український модний бренд, вбрання якого люблять носити багато західних знаменитостей, поділився кількома знімками на своїй сторінці в Instagram, написавши:
«Філіппін (@PhilippineLeroyBeaulieu) у сукні BEVZA з колекції White on White».
Сукня з одним рукавом і драпуванням від талії до низу просто бездоганно сиділа на акторці серіалу «Емілі в Парижі», який так полюбився глядачам.
Вбрання вона доповнила золотою каблучкою на пальці, великими сережками з камінням і світлим манікюром, а також вечірнім макіяжем та легким укладанням волосся.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Мішель Монаган у вбранні від українського бренду BEVZA з’явилася на кінозаході.