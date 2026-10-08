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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" вийшла в світ у сукні від українського бренду BEVZA

63-річна французька акторка Філіппін Лерой-Больє з’явилася на заході в сукні, яка бездоганно сиділа на її фігурі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Філіппін Лерой-Больє

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Український модний бренд, вбрання якого люблять носити багато західних знаменитостей, поділився кількома знімками на своїй сторінці в Instagram, написавши:

«Філіппін (@PhilippineLeroyBeaulieu) у сукні BEVZA з колекції White on White».

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Сукня з одним рукавом і драпуванням від талії до низу просто бездоганно сиділа на акторці серіалу «Емілі в Парижі», який так полюбився глядачам.

Вбрання вона доповнила золотою каблучкою на пальці, великими сережками з камінням і світлим манікюром, а також вечірнім макіяжем та легким укладанням волосся.

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Філіппін Лерой-Больє / © instagram.com/bevza

Нагадаємо, раніше ми писали, як Мішель Монаган у вбранні від українського бренду BEVZA з’явилася на кінозаході.

Филиппин Лерой-Болье / © instagram.com/bevza

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