ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу "Карнівал Роу" Кара Делевінь продемонструвала новий імідж і розкішний костюм у смужку

Маскулінний образ зірки був чудовим вибором для фотоколу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press

Акторка та модель Кара Делевінь, яка свого часу була музою легендарного Карла Лагерфельда, а також зіграла головну роль у серіалі «Карнівал Роу», відвідала Каннський кінофестиваль.

Вона з’явилася на фотоколі, щоб представити новий американський комедійно-драматичний фільм, що отримав назву Club Kid, прем’єра якого відбудеться на заході.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Акторка одягла темно-синій костюм у тонку смужку, який ідеально сидів на її фігуры. Вбрання включало жакет і класичні штани. Також Кара одягла прозору сорочку з білим коміром і завершила лук гостроносими лаковими туфлями.

Особливу увагу привернула зачіска Делевінь, адже вона відмовилася від білявого відтінку і з’явилася з новою зачіскою. Це було стильно, і без сумнівів, такий стиль пасує знаменитій красуні.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Ця поява Кари відбулася у Франції після того, як вона сяяла на Met Gala у Нью-Йорку в неймовірній вишуканій сукні з декоративними елементами на спині та спідниці.

Кара Делевінь на Met Gala 2026 у Нью-Йорку / © Associated Press

Кара Делевінь на Met Gala 2026 у Нью-Йорку / © Associated Press

Вбрання для Кари створив бренд Ralph Lauren, взявши за основу сукню з колекції осінь-зима 2011 року. Образ акторки для галавечора назвали одним з найгарніших.

Кара Делевінь на Met Gala 2026 у Нью-Йорку / © Associated Press

Кара Делевінь на Met Gala 2026 у Нью-Йорку / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie