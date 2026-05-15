Зірка серіалу "Карнівал Роу" Кара Делевінь продемонструвала новий імідж і розкішний костюм у смужку

Кара Делевінь / © Associated Press

Реклама

Акторка та модель Кара Делевінь, яка свого часу була музою легендарного Карла Лагерфельда, а також зіграла головну роль у серіалі «Карнівал Роу», відвідала Каннський кінофестиваль.

Вона з’явилася на фотоколі, щоб представити новий американський комедійно-драматичний фільм, що отримав назву Club Kid, прем’єра якого відбудеться на заході.

Кара Делевінь / © Associated Press

Акторка одягла темно-синій костюм у тонку смужку, який ідеально сидів на її фігуры. Вбрання включало жакет і класичні штани. Також Кара одягла прозору сорочку з білим коміром і завершила лук гостроносими лаковими туфлями.

Реклама

Особливу увагу привернула зачіска Делевінь, адже вона відмовилася від білявого відтінку і з’явилася з новою зачіскою. Це було стильно, і без сумнівів, такий стиль пасує знаменитій красуні.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Ця поява Кари відбулася у Франції після того, як вона сяяла на Met Gala у Нью-Йорку в неймовірній вишуканій сукні з декоративними елементами на спині та спідниці.

Кара Делевінь на Met Gala 2026 у Нью-Йорку / © Associated Press

Вбрання для Кари створив бренд Ralph Lauren, взявши за основу сукню з колекції осінь-зима 2011 року. Образ акторки для галавечора назвали одним з найгарніших.

Кара Делевінь на Met Gala 2026 у Нью-Йорку / © Associated Press

Новини партнерів