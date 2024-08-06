Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев у компанії бойфренда сходила на Олімпіаду

35-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом "Щоденники вампіра", – Ніна Добрев – зараз перебуває в Парижі, де відбуваються літні Олімпійські ігри. Фотографіями зі столиці Франції зірка поділилася у своєму Instagram – вона не лише гуляє містом, а і встигає відвідувати змагання в компанії свого бойфренда – американського сноубордиста, триразового олімпійського чемпіона Шона Вайта.

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Ніна ходить з палицею, а на її коліні туга пов'язка – зірка нещодавно потрапила в ДТП і перенесла складну операцію.

instagram.com/nina

Добрев відвідала змагання з фехтування. Вона позувала на трибунах у компанії бойфренда Шона та автогонщика Льюїса Гемілтона.

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Нагадаємо, раніше Райан Гослінг та Єва Мендес відвідали Олімпіаду. Пара прийшла на змагання з гімнастики і на трибунах вони з'явилися вперше в компанії доньки.

Райан Гослінг та Єва Мендес / Фото: Getty Images

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