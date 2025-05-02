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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев блиснула фігурою у спідній білизні

Акторка похизувалась гарною фігурою, а шанувальники засипали її хвалебними компліментами.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ніна Добрев

Ніна Добрев / © Getty Images

36-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — здивувала своїх шанувальників, опублікувавши у своєму Instagram відвертий знімок.

Акторка показала серію фото, зроблених за останній час. Здебільшого це фото з відпочинку, якихось заходів та кадри з її нареченим. Нагадаємо, Ніна зустрічається із триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Уайтом, який нещодавно зробив їй пропозицію.

5-річчя їхніх стосунків пара святкувала у ресторані, і Ніна показала звідти святковий шоколадний фондан зі свічкою.

Однак, звичайно ж, найбільше увагу прихильників привернула фотографія, на якій акторка позує у чорній спідній білизні. Зазвичай вона не публікує знімки такого роду, тому її шанувальники були приємно вражені і засипали зірку компліментами.

До речі, проривом у кар’єрі Ніни Добрев став серіал «Щоденники вампіра», де вона зіграла двох головних героїнь — Елену Гілберт та її зловісного двійника Кетрін Пірс. Серіал став одним із найпопулярніших молодіжних фентезі, виходив з 2009-го до 2017-го, було випущено 8 сезонів. Під час зніманнь між Ніно та актором Йеном Сомерголдером розпочалися романтичні стосунки, які тривали кілька років.

Раніше, нагадаємо, Ніна Добрев у смугастій сукні та на шпильках потрапила в об’єктиви папараці.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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