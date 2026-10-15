Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко показала милі фото своєї новонародженої доньки

Кейлі Куоко / © Associated Press

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40-річна американська акторка Кейлі Куоко знову стала мамою. Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» народила другу доньку від свого нареченого, актора Тома Пелфрі, і поділилася першими зворушливими фотографіями новонародженої в Instagram.

Донька Кейлі Куоко / © Інстаграм Кейлі Куоко

Малятко з’явилося на світ 12 жовтня. Дівчинку назвали Філомена Кармайн Боббі Пелфрі, а вдома батьки ласкаво називають її Філо.

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Донька Кейлі Куоко / © Інстаграм Кейлі Куоко

Кейлі Куоко з донькою / © Інстаграм Кейлі Куоко

На фотографіях Кейлі ніжно тримає доньку на руках, а Том позує з новонародженою. Пара не приховує радості від поповнення у родині.

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«Немає слів, щоб ще раз описати це почуття. Яке ж це щастя! Ми так вдячні за весь цей божевільний, сповнений злетів і падінь шлях, який привів нас до нашої маленької Філо. Тепер наша сім’я офіційно в повному складі», — написала акторка.

Наречений Кейлі Куоко з донькою / © Інстаграм Кейлі Куоко

Кейлі Куоко з донькою / © Інстаграм Кейлі Куоко

Акторка також звернулася до коханого, зазначивши, як сильно змінилося її життя після їхньої зустрічі. Крім того, вона з гумором згадала старшу доньку Матильду, якій тепер доведеться стати старшою сестрою.

Доньки Кейлі Куоко / © Інстаграм Кейлі Куоко

Доньки Кейлі Куоко / © Інстаграм Кейлі Куоко

Зазначимо, Кейлі Куоко та Том Пелфрі почали зустрічатися 2022 року. В серпні 2024-го актор зробив коханій пропозицію. Їхня перша донька Матильда народилася в березні 2023-го.

Незважаючи на заручини, пара наразі не поспішає з весіллям. Раніше Куоко жартувала, що вони вирішили спочатку поповнити сім’ю, а вже потім думати про весільне свято.

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Нагадаємо, раніше вагітна Кейлі Куоко вийшла на червону доріжку зі своїм коханим.

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