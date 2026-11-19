Кейлі Куоко / © Associated Press

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Американська акторка Кейлі Куоко вперше після народження другої дитини з’явилася на червоній доріжці. Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» відвідала світову прем’єру фільму «Нові нещасливі пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Для виходу у світ акторка обрала чорне довге пальто, з-під якого виглядав мереживний топ. Свій образ Кейлі доповнила клатчем з анімалістичним принтом та мюлями-в’єтнамками.

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Кейлі Куоко / © Associated Press

Куоко вдруге стала мамою трохи більше місяця тому. 12 жовтня у акторки народилася донька, яку назвали Філомена Кармайн Боббі Пелфрі. Кейлі поділилася радісною новиною в Instagram, опублікувавши перші фотографії малечі. Вона також зізналася, що тепер їхня сім’я повністю сформована.

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Акторка вже виховує доньку Матильду, якій три роки. Тепер дівчинка стала старшою сестрою.

Зазначимо, на прем’єрі фільму також була присутня ще одна відома акторка, зірка серіалу «Друзі» — Кортні Кокс.

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