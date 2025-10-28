Зірка «Щоденників вампіра» Ніна Добрев у яскравій сукні зі сміливим декольте сходила на весілля друзів

Ніна Добрев, фото: instagram.com/nina

36-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев - прилетіла до Франції на весілля друзів, яке відбулося у відомому готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Лазурному березі.

Для такого заходу акторка обрала яскравий образ. Вона одягла пишну сукню яскраво-рожевого відтінку від Cult Gaia зі сміливим декольте та оголеними плечима.

Свій образ Ніна доповнила золотим прямокутним клатчем і витонченими сережками з перлинами. На деяких фото акторка зображена ще й з віялом у руках.

Нагадаємо, півтора місяці тому Ніна Добрев розлучилася зі своїм нареченим — триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Вайтом. Він освідчився їй у жовтні минулого року та підніс перстень з діамантом у п’ять каратів. Що стало причиною розставання, ані Ніна, ані Шон, ані їхні представники не повідомляли, як і взагалі не підтверджували розрив. Проте акторка пропала із соцмереж аж на три тижні — як виявилось, вона відпочивала із друзями на яхті в Італії, і їй навіть уже встигли приписати роман із актором Заком Ефроном. Однак зараз, як бачимо, Ніна повернулася до активного світського життя.