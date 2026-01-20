- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- 204
- 2 хв
Зірка «Щоденників вампіра» Ніна Добрев у комбінезоні з пікантним декольте відсвяткувала 37-річчя
Зірка влаштувала гучну вечірку для друзів на честь свята.
Канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — 9 січня святкувала 37-річчя. Вечірку на честь свята вона влаштувала минулими вихідними і запросила всіх своїх друзів і колег.
Для такої події акторка обрала образ у чорному кольорі — вона одягла комбінезон з пікантним декольте і розкльошеними штанами. Вбрання ефектно підкреслило струнку фігуру зірки. Лук Ніни завершували великі золоті сережки і браслет.
Святковий торт був виконаний у зеленому кольорі, і іменинниця задувала на ньому свічки.
Серед гостей був і колеги Ніни — актор Пол Веслі, який виконував одну з головних ролей у серіалі «Щоденники вампіра», та акторка Зої Дойч.
Нагадаємо, восени минулого року Ніна Добрев розлучилася зі своїм нареченим — триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Вайтом. Він освідчився їй у жовтні 2024 року та підніс перстень із діамантом у п’ять каратів.
Що стало причиною розставання, ані Ніна, ані Шон, ані їхні представники не повідомляли, як і взагалі не підтверджували розрив. Проте акторка пропала з соцмереж на цілих три тижні — як виявилося, вона відпочивала з друзями на яхті в Італії, і їй навіть уже встигли приписати роман з актором Заком Ефроновым. Однак зараз, як бачимо, Ніна повернулася до активного світського життя.