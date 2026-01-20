Зірка «Щоденників вампіра» Ніна Добрев у комбінезоні з пікантним декольте відсвяткувала 37-річчя

Ніна Добрев

Канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — 9 січня святкувала 37-річчя. Вечірку на честь свята вона влаштувала минулими вихідними і запросила всіх своїх друзів і колег.

Ніна Добрев із друзями

Для такої події акторка обрала образ у чорному кольорі — вона одягла комбінезон з пікантним декольте і розкльошеними штанами. Вбрання ефектно підкреслило струнку фігуру зірки. Лук Ніни завершували великі золоті сережки і браслет.

Ніна Добрев

Ніна Добрев

Ніна Добрев

Святковий торт був виконаний у зеленому кольорі, і іменинниця задувала на ньому свічки.

Ніна Добрев

Серед гостей був і колеги Ніни — актор Пол Веслі, який виконував одну з головних ролей у серіалі «Щоденники вампіра», та акторка Зої Дойч.

Пол Веслі

Ніна Добрев

Ніна Добрев

Нагадаємо, восени минулого року Ніна Добрев розлучилася зі своїм нареченим — триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Вайтом. Він освідчився їй у жовтні 2024 року та підніс перстень із діамантом у п’ять каратів.

Ніна Добрев і Шон Вайт / © instagram.com/nina

Що стало причиною розставання, ані Ніна, ані Шон, ані їхні представники не повідомляли, як і взагалі не підтверджували розрив. Проте акторка пропала з соцмереж на цілих три тижні — як виявилося, вона відпочивала з друзями на яхті в Італії, і їй навіть уже встигли приписати роман з актором Заком Ефроновым. Однак зараз, як бачимо, Ніна повернулася до активного світського життя.