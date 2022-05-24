Зірки бойовика "Світ Юрського періоду 3" прийшли на прем'єру у сукнях у кольорах українського стягу

Зірки бойовика "Світ Юрського періоду 3" прийшли на прем'єру у сукнях у кольорах українського стягу

Носити синьо-жовті образи зараз у тренді.

Під час прем'єри фільму "Світ Юрського періоду 3: Домініон" у Мехіко двоє акторок вирішили проявити свою підтримку Україні, яка потерпає від російських окупантів.

Так, зірки фантастичного бойовика - американки Деванда Вайз і Брайс Даллас Говард одяглися у вбрання кольору українського стягу. На Деванді була жовта сукня і блакитна стрічка на пучку, а на Брайс – блакитна сукня.

Брайс Даллас Говард і Деванда Вайз / Фото: Getty Images

Акторки перед фотографами позували поряд, щоб продемонструвати символіку українського прапора.

До речі, одягатися у синьо-жовті луки стало трендом серед світових знаменитостей. Нещодавно у такий спосіб підтримали українців і зірки серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк. На фестивалі Paley Fest Лілі постала у блакитному костюмі, а Ешлі у жовтій сукні.

Показ фильма "Емілі у Парижі" / Фото: Getty Images

Показ фильма "Емілі у Парижі" / Фото: Getty Images

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