Зірки на б'юті-церемонії: Lida Lee у футуристичному вбранні, Masha Danilova – у корсетному топі

У Києві відбулася церемонія нагородження премії BMED AWARDS, на якій виступили зіркові гості. Серед них були артисти: Lida Lee, Masha Danilova та Oks.

Премія BMED AWARDS

Lida Lee з'явилася на сцені у футуристичному образі total black. На ній був штанний костюм цікавого крою із елементом одягу, який був схожий на бронежилет. Лук співачка доповнила стильною зачіскою, вечірнім макіяжем і масивними срібними сережками у вухах.

Lida Lee

Lida Lee

Lida Lee

Masha Danilova з'явилася перед публікою у білому корсетному топі зі шлейфом і джинсах-кльош. Вбрання вона скомбінувала з босоніжками на шпильках. Гарне укладання з локонами і ніжний макіяж завершили лук артистки.

Masha Danilova

Oks обрав для своєї появи екстравагантний темний піджак без рукавів і з ефектом порваних країв, чорну сорочку, темно-сірі штани у ледь помітну смужку і чорні лофери на грубій підошві.

Олексій Донцов, Oks і Lada

Oks

Oks

Ведучими церемонії були Олексій Донцов, який був одягнений у стильний чорний костюм і футболку, і Lada, яка підкреслила струнку фігуру елегантним чорним вбранням максі з драпуванням на спідниці.

Олексій Донцов і Lada

Цього вечора у національному центрі "Український дім" зібралося понад 250 гостей. На заході відзначили (було 12 номінаціях) і нагородили кращих партнерів і амбасадорів компанії за їхній професіоналізм, високі досягнення у роботі з космецевтикою преміум-класу, створення якісного контенту і вагомий внесок у популяризацію брендів (iS Clinical, Circadia, Colorescience, Hydrafacial) та ідей про здорову шкіру.

Відтепер ця премія відбуватиметься щороку й стане чудовою традицією серед професіоналів у галузі догляду за шкірою.

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