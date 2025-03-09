Зірки на б'юті-презентації: Надія Матвєєва у картатій сукні, Dj Starkov – у квітковій краватці

У Києві, в інноваційному парку UNIT.City, відбулася закрита презентація нових продуктів лінійки з ретинолом RTN+ від іспанського бренду професійної косметики Bruno Vassari. Бренд став першопрохідцем у поєднанні ретинолу та епідермального фактору росту в одному засобі.

Захід відвідали зіркові гості – телеведуча Надія Матвєєва, лікарка акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк і блогер Тарас Нестеренко, які взяли участь у панельній дискусії "Вірусні тренди у б’юті: як народжуються хіти продажів?" У межах обговорення вони розповіли про свій досвід ведення соціальних мереж і дали поради присутнім щодо розвитку та покращення власної присутності в онлайн-просторі.

За музичний настрій івенту відповідав Dj Starkov, який потішив присутніх своїм діджей-сетом.

Dj Starkov

Розглянемо образи знаменитостей.

Надія Матвєєва з'явилася на презентації у білій картатій сукні з довгими рукавами і в коричневих ботильйонах. Талію вона підкреслила тонким червоним ремінцем. Лук ведуча доповнила білою сумкою з крокодилячим тисненням і дерев'яними вставками.

Надія Матвєєва

Dj Starkov був одягнений у піджак баклажанового відтінку, білу сорочку, картаті штани і синю краватку з квітковим принтом. У надгрудній кишені у нього була хустка з візерунком, а до лацкану діджей прикріпив брошку у вигляді квітки з синім камінням. Стильні окуляри завершили аутфіт Dj Starkov.

Dj Starkov

Людмила Шупенюк обрала для своєї появи різнокольорову сукню з принтом, такий самий жакет і чорні замшеві чоботи на шпильках. Образ вона доповнила бежево-чорною сумкою.

Людмила Шупенюк і Надія Матвєєва

Тарас Нестеренко поєднав чорну водолазку, графітові широкі штани і чорний пояс Dolce & Gabbana.

Людмила Шупенюк, Тарас Нестеренко, Надія Матвєєва

СЕО бренду Тетяна Мачуха підкреслила струнку фігуру обтислою сукнею кольору бургунді з високою горловиною і драпуванням на спідниці.

Тетяна Мачуха

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