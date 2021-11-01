Зірки на балеті "Жизель": Ксенія Мішина у картатому жакеті, Леся Нікітюк у твідовому вбранні

Селебріті сходили на легендарну виставу та фешнпоказ, на якому презентували оновлені костюми до неї.
Український бренд Malva Florea презентувала оновлені костюми до вистави "Жизель", якій цього року виповнилося 180 років.
Фешнпоказ та балет за участю Олександра Стоянова та Катерини Кухар відвідали зіркові гості: Ксенія Мішина, Валентина Хамайко, Настя Каменських, Ліда Лі, Поліна Неня, Леся Нікітюк, Максим Чмерковський, Меловін та інші.
Розглянемо найстильніші аутфіти на заході.
Ксенія Мішина з'явилася у червоному картатому жакеті, чорних лосинах і чорних босоніжках на високій платформі з квадратними носками та ремінцями з камінням. Талію вона підкреслила чорним шкіряним поясом-баскою. У руці акторка тримала чорну сумочку-багет.
Леся Нікітюк прийшла на балет у темно-синій твідовій сукні-жакеті з золотими ґудзиками. Лук вона доповнила чорною сумкою.
Валентина Хамайко була одягнена у зелену сукню довжини міді з квітковим принтом та коричневими замшевими ботильйонами.
Містичну атмосферу фешншоу допоміг створити піаніст-віртуоз Євгена Хмара за допомогою композиції Ocean Race.
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