Зірки на балеті "Жизель": Ксенія Мішина у картатому жакеті, Леся Нікітюк у твідовому вбранні

Зірки на балеті "Жизель": Ксенія Мішина у картатому жакеті, Леся Нікітюк у твідовому вбранні

Селебріті сходили на легендарну виставу та фешнпоказ, на якому презентували оновлені костюми до неї.

Український бренд Malva Florea презентувала оновлені костюми до вистави "Жизель", якій цього року виповнилося 180 років.

Дизайнерка бренду Malva Florea — Мальва Вербицька/Прес-служба

Фешнпоказ та балет за участю Олександра Стоянова та Катерини Кухар відвідали зіркові гості: Ксенія Мішина, Валентина Хамайко, Настя Каменських, Ліда Лі, Поліна Неня, Леся Нікітюк, Максим Чмерковський, Меловін та інші.

Поліна Неня/Прес-служба

Розглянемо найстильніші аутфіти на заході.

Ксенія Мішина з'явилася у червоному картатому жакеті, чорних лосинах і чорних босоніжках на високій платформі з квадратними носками та ремінцями з камінням. Талію вона підкреслила чорним шкіряним поясом-баскою. У руці акторка тримала чорну сумочку-багет.

Ксенія Мішина/Прес-служба

Леся Нікітюк прийшла на балет у темно-синій твідовій сукні-жакеті з золотими ґудзиками. Лук вона доповнила чорною сумкою.

Леся Нікітюк/Прес-служба

Валентина Хамайко була одягнена у зелену сукню довжини міді з квітковим принтом та коричневими замшевими ботильйонами.

Валентина Хамайко/Прес-служба

Містичну атмосферу фешншоу допоміг створити піаніст-віртуоз Євгена Хмара за допомогою композиції Ocean Race.

Євген Хмара/Прес-служба

Балет "Жизель" з Катериною Кухар та Олександром Стояновим/Прес-служба

Балет "Жизель" з Катериною Кухар та Олександром Стояновим/Прес-служба

Балет "Жизель" з Катериною Кухар та Олександром Стояновим/Прес-служба

Балет "Жизель" з Катериною Кухар та Олександром Стояновим/Прес-служба

Балет "Жизель" з Катериною Кухар та Олександром Стояновим/Прес-служба

Балет "Жизель" з Катериною Кухар та Олександром Стояновим/Прес-служба

Читайте також: Український бренд презентував нові костюми для містичного балету "Жизель" з Кухарем та Стояновим

Зіркові гості на балеті "Жизель" (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання