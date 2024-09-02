Зірки на благодійному бранчі: Антоніна Хижняк – у чорному костюмі, SWOIIA – у леопардовій сукні

У Києві відбувся благодійний захід GLORY CHARITY BRUNCH, який відвідали акторка Антоніна Хижняк і співачка SWOIIA. Івент організували БФ "Народжені перемагати" і журнал GLORY з метою збору коштів на реабілітацію добровольця з Дніпра – 35-річного Вадима Коріцького.

Антоніна розповіла присутнім про свою акторську кар'єру, а також подякувала захисникам за те, що вона з сином може жити в Україні.

Антоніна Хижняк/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Хижняк обрала для своєї появи стильний образ total black. На ній був атласний костюм, який складався з топа, сорочки з прозорими рукавами і широких прозорих штанів. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками з металевими деталями.

Антоніна Хижняк/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Акторка зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, прикрасила вуха довгими сережками, а шию – делікатним ланцюжком із підвіскою.

SWOIIA (ексАссоль) продемонструвала гламурний лук у сукні з леопардовим принтом на тонких бретельках. У неї було укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. Аутфіт співачка доповнила сумочкою Louis Vuitton і перлинними намистами, одне з яких було з хрестиком із перлів.

SWOIIA /Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Ведучим івенту був хореограв і переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов.

Макс Леонов/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Організаторка заходу Лала Цукерман поділилася успіхами заходу: "Ми зібрали понад 100 тисяч гривень для Вадима Коріцького. Це наш третій благодійний бранч і наша перша сотня. Дякуємо всім, хто долучився до цієї благородної справи – завдяки вам ця допомога стала можливою!"

Лала Цукерман, Вадим Коріцький і його побратими/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Захід також відвідали фітнес-експертка Ксенія Літвінова, телеведуча Оксана Гутцайт, артисти Люся Кава і SUROV, санінструктор і бойова медикиня Наталія Гасюк, фітнес-тренерка Марина Боржемська та інші.

Оксана Гутцайт/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Люся Кава/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

SUROV/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Наталія Гасюк/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Ярослава Федорова, Лала Цукерман, Анна Малиновська/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

Лала Цукерман і Марина Боржемська/Фото Тетяни Говійної та Євгенія Несіна

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