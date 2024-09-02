Зірки на благодійному бранчі: Антоніна Хижняк – у чорному костюмі, SWOIIA – у леопардовій сукні

Зіркові красуні у стильних аутфітах з'явилися на івенті.
У Києві відбувся благодійний захід GLORY CHARITY BRUNCH, який відвідали акторка Антоніна Хижняк і співачка SWOIIA. Івент організували БФ "Народжені перемагати" і журнал GLORY з метою збору коштів на реабілітацію добровольця з Дніпра – 35-річного Вадима Коріцького.
Антоніна розповіла присутнім про свою акторську кар'єру, а також подякувала захисникам за те, що вона з сином може жити в Україні.
Хижняк обрала для своєї появи стильний образ total black. На ній був атласний костюм, який складався з топа, сорочки з прозорими рукавами і широких прозорих штанів. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками з металевими деталями.
Акторка зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, прикрасила вуха довгими сережками, а шию – делікатним ланцюжком із підвіскою.
SWOIIA (ексАссоль) продемонструвала гламурний лук у сукні з леопардовим принтом на тонких бретельках. У неї було укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. Аутфіт співачка доповнила сумочкою Louis Vuitton і перлинними намистами, одне з яких було з хрестиком із перлів.
Ведучим івенту був хореограв і переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов.
Організаторка заходу Лала Цукерман поділилася успіхами заходу: "Ми зібрали понад 100 тисяч гривень для Вадима Коріцького. Це наш третій благодійний бранч і наша перша сотня. Дякуємо всім, хто долучився до цієї благородної справи – завдяки вам ця допомога стала можливою!"
Захід також відвідали фітнес-експертка Ксенія Літвінова, телеведуча Оксана Гутцайт, артисти Люся Кава і SUROV, санінструктор і бойова медикиня Наталія Гасюк, фітнес-тренерка Марина Боржемська та інші.
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