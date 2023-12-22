Зірки на благодійному галавечорі: Ілона Гвоздьова у прозорій сорочці, Павло Зібров – у гламурному піджаку

Напередодні Нового року хореографиня Ілона Гвоздьова зібрала всіх на благодійному заході, на якому закрили ще один збір для наших захисників.
У Києві відбувся благодійний галавечір, який організували у ресторані Аляска співзасновниці жіночого клубу Ukrainian Women Unity (UWU) Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська.
Ілона та Анна були ведучими заходу, на якому вони подякували всім, хто протягом року допомагав їм реалізовувати благодійні місії. Вони вручили особисті подяки спікерам, журналістам, артистам, меценатам і команді організаторів.
Під час галавечора провели благодійний аукціон, на якому розіграли тубус із художнім розписом дітей, футболку і кепку із підписом Кирила Буданова. Загальна сума збору склала 244 417 грн, яку передали на мавіки для спецпідрозділу ГУР МОУ "Артан".
Музичним подарунком гостей івенту потішив Павло Зібров, який виконав всіма улюблені хіти "Хрещатик" і "Червона рута". Народний артист також заспівав разом із Андрієм Кравченком їхню дуетну пісню "Душі криниця".
Крім того, Павло Миколайович за чималий донат до благодійного збору сфотографувався із гостем заходу.
Пізніше Андрій Кравченко представив дуетну композицію із артисткою М'ятою.
А юна співачка Darisha виступила у дуеті з керівницею Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлією Приймак.
Цього вечора виступила уповноважена президента України з прав дитини і дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, яка розповіла, що кожен військовий може звернутися до громадської організації "Відчуй", щоб безкоштовно отримати індивідуальні тактичні звукові фільтри-беруші, які допоможуть захисникам вберегтися від акустичних травм органів слуху.
Артистка Bazhana потішила присутніх своїми новими авторськими піснями під акомпанемент віолончелі.
Співак VOLKANOV подарував всім новорічний настрій, виконавши сингл "З новим Роком, Україно!"
Професійні танцівники Віталій Загоруйко і Наталія Слісаренко зачарували своїм пристрасним танцем.
Ілюзіоністи Антон Абрашеков і Віталій Горбачевський влаштували на івенті ефектний перфоманс, а комікеса Лєра Мандзюк всіх від душі повеселила своїм стендапом.
На галавечорі відбувся також показ від українського бренду ALEXANDER OCHERETNY.
А тренер Микола Дацюк і фітнес-експертка Ксенія Літвінова провели запальний танцювальний майстерклас.
Читайте також: