Зірки на благодійному галавечорі: Ілона Гвоздьова у прозорій сорочці, Павло Зібров – у гламурному піджаку

Напередодні Нового року хореографиня Ілона Гвоздьова зібрала всіх на благодійному заході, на якому закрили ще один збір для наших захисників.

У Києві відбувся благодійний галавечір, який організували у ресторані Аляска співзасновниці жіночого клубу Ukrainian Women Unity (UWU) Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська.

Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська/Фото Володимира Коваленка

Ілона та Анна були ведучими заходу, на якому вони подякували всім, хто протягом року допомагав їм реалізовувати благодійні місії. Вони вручили особисті подяки спікерам, журналістам, артистам, меценатам і команді організаторів.

Ілона Гвоздьова/Фото Володимира Коваленка

Під час галавечора провели благодійний аукціон, на якому розіграли тубус із художнім розписом дітей, футболку і кепку із підписом Кирила Буданова. Загальна сума збору склала 244 417 грн, яку передали на мавіки для спецпідрозділу ГУР МОУ "Артан".

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська і переможці аукціону/Фото Володимира Коваленка

Фаворит (підрозділ ГУР Артан) і Анна Малиновська/Фото Володимира Коваленка

Музичним подарунком гостей івенту потішив Павло Зібров, який виконав всіма улюблені хіти "Хрещатик" і "Червона рута". Народний артист також заспівав разом із Андрієм Кравченком їхню дуетну пісню "Душі криниця".

Павло Зібров/Фото Володимира Коваленка

Крім того, Павло Миколайович за чималий донат до благодійного збору сфотографувався із гостем заходу.

Пізніше Андрій Кравченко представив дуетну композицію із артисткою М'ятою.

Андрій Кравченко/Фото Володимира Коваленка

М'ята/Фото Володимира Коваленка

А юна співачка Darisha виступила у дуеті з керівницею Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлією Приймак.

Юлія Приймак і Darisha/Фото Володимира Коваленка

Цього вечора виступила уповноважена президента України з прав дитини і дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, яка розповіла, що кожен військовий може звернутися до громадської організації "Відчуй", щоб безкоштовно отримати індивідуальні тактичні звукові фільтри-беруші, які допоможуть захисникам вберегтися від акустичних травм органів слуху.

Дарʼя Герасимчук/Фото Володимира Коваленка

Артистка Bazhana потішила присутніх своїми новими авторськими піснями під акомпанемент віолончелі.

Співак VOLKANOV подарував всім новорічний настрій, виконавши сингл "З новим Роком, Україно!"

VOLKANOV/Фото Володимира Коваленка

Професійні танцівники Віталій Загоруйко і Наталія Слісаренко зачарували своїм пристрасним танцем.

Віталій Загоруйко і Наталія Слісаренко/Фото Володимира Коваленка

Ілюзіоністи Антон Абрашеков і Віталій Горбачевський влаштували на івенті ефектний перфоманс, а комікеса Лєра Мандзюк всіх від душі повеселила своїм стендапом.

Антон Абрашеков і Віталій Горбачевський/Фото Володимира Коваленка

Лєра Мандзюк/Фото Володимира Коваленка

На галавечорі відбувся також показ від українського бренду ALEXANDER OCHERETNY.

UKRAINIAN BRAND ALEXANDER OCHERETNY/Фото Володимира Коваленка

А тренер Микола Дацюк і фітнес-експертка Ксенія Літвінова провели запальний танцювальний майстерклас.

Ксенія Літвінова і Валентина Хамайко/Фото Володимира Коваленка

Анна Малиновська/Фото Володимира Коваленка

Юла та Анатолій Анатоліч/Фото Володимира Коваленка

Марина Боржемська/Фото Володимира Коваленка

Читайте також: