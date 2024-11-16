Зірки на благодійному бранчі: Ілона Гвоздьова у шкіряній мініспідниці, Lama – у молочному комбінезоні

Зіркові гості у стильних луках з'явилися на івенті.
Українські селебріті – Ілона Гвоздьова, Lama, Світлана Вольнова, Макс Леонов і військові відвідали у Києві івент Charity Poetry Brunch, організований головною редакторкою журналу GLORY Лалою Цукерман разом із благодійним фондом "Народжені перемагати".
Зіркові гості продемонстрували на бранчі стильні образи – розглянемо їх.
Ілона Гвоздьова з'явилася у пастельно-рожевому лонгсліві з квітковим принтом, чорній шкіряній мініспідниці, чорних щільних колготах і ботфортах на шпильках.
Lama обрала для своєї появи комфортний лук. Вона була одягнена у комбінезон із капюшоном молочного відтінку.
Світлана Вольнова сяяла у яскраво-червоній сукні максі з гострими плечима і пікантним V-подібним декольте. Лук вона доповнила поясною золотистою сумкою.
Макс Леонов постав у чорному піджаку з підкоченими рукавами з картатою підкладкою, чорній футболці і штанях.
Лала Цукерман продемонструвала вечірній аутфіт у чорній блискучій сукні з декольте і поясом.
Метою заходу було зібрати кошти на допомогу багатодітній матері Маргариті Смілянець із Миколаївщини.
"Для мене це дуже важливий захід. Я дуже хочу, щоб пʼятеро діток Маргарити Смілянець із Миколаївщини дочекалися свою маму після трансплантації легень, і щоб вони нарешті жили щасливо всі разом. Наразі Маргарита четвертий рік очікує на операцію. І цим заходом я також хочу привернути увагу громадськості до проблем трансплантації в Україні та важливість донорства. Дякую всім, хто долучився. Разом ми змогли зібрати 50 000 грн на спецхарчування для Маргарити, якого вистачить на 2 місяці. Будемо сподіватися, що, можливо за цей час, ситуація стабілізується і Маргариту прооперують", – сказала на івенті Лала Цукерман.
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