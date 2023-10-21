Зірки на івенті у Києві: Ілона Гвоздьова у блакитному костюмі, Lida Lee – у футуристичному вбранні

Селебріті відвідали презентацію мистецького проєкту.
У Києві відбулася презентація мистецького проєкту – колекційних фігурок КОТО, яку відвідали зірки і блогери. Серед гостей були Ілона Гвоздьова, Марина Боржемська, Олексій Суровцев, Макс Леонов, Олімпія Вайтмусташ, Анна Малиновська, Тетяна Карікова, Віта Булана, В'ячеслав Соломка та інші.
Виступили цього вечора гурт Molodi і співачка Lida Lee.
Амбасадором мистецького проєкту став учасник Kalush Orchestra – КИЛИММЕН.
На заході презентували першу колекцією фігурок, яка отримала назву Fighting figures. Вона символізує український опір загарбникам, одвічну боротьбу, яка присутня в нашій багатовіковій історії.
Пʼять дизайнів фігурок відображають різні етапи зіткнення з ворогом: від першої зустрічі зі злом – до його подолання.
Всі охочі мали можливість власноруч розписати 2 білі фігурки, створивши неповторний дизайн. Одну велику і маленьку фігурки з першої колекції виставлять на благодійний аукціон.
Автор, дизайнер і архітектор Максим Мацвейко у символічній фігурці втілив дух незламності, сміливості та гідності, які завжди були ключовими цінностями українського народу. Вона, наче рупор, розповідає про наше героїчне минуле та відданість ідеалам сьогодення.
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