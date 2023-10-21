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Зірки на івенті у Києві: Ілона Гвоздьова у блакитному костюмі, Lida Lee – у футуристичному вбранні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
2 хв
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Зірки на івенті у Києві: Ілона Гвоздьова у блакитному костюмі, Lida Lee – у футуристичному вбранні

Ілона Гвоздьова

Селебріті відвідали презентацію мистецького проєкту.

У Києві відбулася презентація мистецького проєкту – колекційних фігурок КОТО, яку відвідали зірки і блогери. Серед гостей були Ілона Гвоздьова, Марина Боржемська, Олексій Суровцев, Макс Леонов, Олімпія Вайтмусташ, Анна Малиновська, Тетяна Карікова, Віта Булана, В'ячеслав Соломка та інші.

Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська / ©
Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська
Олімпія Вайтмусташ / ©
Олімпія Вайтмусташ
Олексій Суровцев / ©
Олексій Суровцев
В'ячеслав Соломка і Марина Боржемська / ©
В'ячеслав Соломка і Марина Боржемська
Максим Мацвейко / ©
Максим Мацвейко
Євген Єрьомін / ©
Євген Єрьомін
Тетяна Карікова / ©
Тетяна Карікова
Денис Чуловський, Тетяна Савіцька / ©
Денис Чуловський, Тетяна Савіцька

Виступили цього вечора гурт Molodi і співачка Lida Lee.

Гурт Molodi / ©
Гурт Molodi
Гурт Molodi / ©
Гурт Molodi
Lida Lee / ©
Lida Lee
Lida Lee / ©
Lida Lee

Амбасадором мистецького проєкту став учасник Kalush Orchestra – КИЛИММЕН.

КИЛИММЕН / ©
КИЛИММЕН
КИЛИММЕН / ©
КИЛИММЕН

На заході презентували першу колекцією фігурок, яка отримала назву Fighting figures. Вона символізує український опір загарбникам, одвічну боротьбу, яка присутня в нашій багатовіковій історії.

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Пʼять дизайнів фігурок відображають різні етапи зіткнення з ворогом: від першої зустрічі зі злом – до його подолання.

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Всі охочі мали можливість власноруч розписати 2 білі фігурки, створивши неповторний дизайн. Одну велику і маленьку фігурки з першої колекції виставлять на благодійний аукціон.

Макс Леонов / ©
Макс Леонов
В'ячеслав Соломка / ©
В'ячеслав Соломка

Автор, дизайнер і архітектор Максим Мацвейко у символічній фігурці втілив дух незламності, сміливості та гідності, які завжди були ключовими цінностями українського народу. Вона, наче рупор, розповідає про наше героїчне минуле та відданість ідеалам сьогодення.

Максим Мацвейко із родиною / ©
Максим Мацвейко із родиною
©

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Дата публікації
Перегляди
152
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