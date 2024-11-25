Зірки на концерті DOROFEEVA: Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні, Ксенія Мішина – з леопардовими рукавами

Українські селебріті у стильних луках прийшли на велике шоу Наді Дорофєєвої.
Днями співачка DOROFEEVA виступила з аншлагом у Палаці спорту. Масштабне шоу завершило її осінній концертний тур HEARTBEAT.
На концерт Наді завітало чимало зіркових гостей, серед яких були: Маша Єфросиніна, Ксенія Мішина, Jamala, Monatik, Jerry Heil, POSITIFF, Kola, Lida Lee, Анна Трінчер, Ірина Горова, Міша Кацурін, Антон Птушкін, Катя Сільченко, Саба Мусіна, Невгамовна Монро, Даша Квіткова, Женя Галич, Roxolana, Євген Кот, Наталія Татарінцева та інші.
Розглянемо образи найстильніших із них.
Маша Єфросиніна прийшла на шоу у чорному шкіряному вбранні, яке складалося з сорочки і штанів-кльош. Лук вона доповнила замшевими коричневими кедами.
Ксенія Мішина постала у замшевих ботильйонах кольору хакі, джинсах і чорній футболці від Balenciaga з яскравим принтом Planet Earth і леопардовими рукавами.
Jamala з'явилася у темній вкороченій шубі, чорному худі із написом "світер", чорній асиметричній спідниці, чорних щільних колготах і черевиках на грубій підошві. Лук співачка завершила чорним кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy.
Анна Трінчер сяяла у сексуальному мереживному топі-корсеті і лакованих штанях кольору бургунді, які вона скомбінувала з чорними гостроносими ботильйонами.
Jerry Heil продемонструвала цікавий аутфіт, який складався з білої сорочки з краваткою, бежевого мереживного корсета, темно-бордової мініспідниці із золотистою вишивкою і червоних щільних колгот. Вбрання вона скомбінувала із чорними шкіряними рукавичками і високими чорними чоботами з білою шнурівкою.
Катя Сільченко підкреслила стрункі ноги чорною мінісукнею з довгими рукавами, яку вона доповнила капроновими чорними колготами і чорними ботильйонами на грубій підошві.
Monatik обрав для своєї появи чорну шапку, бежеве пальто з екохутра, блакитну футболку, чорно-бордово-синій кардиган, чорні штани і білі кросівки з блакитними і чорними смужками.
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