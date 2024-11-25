Зірки на концерті DOROFEEVA: Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні, Ксенія Мішина – з леопардовими рукавами

Українські селебріті у стильних луках прийшли на велике шоу Наді Дорофєєвої.

Днями співачка DOROFEEVA виступила з аншлагом у Палаці спорту. Масштабне шоу завершило її осінній концертний тур HEARTBEAT.

На концерт Наді завітало чимало зіркових гостей, серед яких були: Маша Єфросиніна, Ксенія Мішина, Jamala, Monatik, Jerry Heil, POSITIFF, Kola, Lida Lee, Анна Трінчер, Ірина Горова, Міша Кацурін, Антон Птушкін, Катя Сільченко, Саба Мусіна, Невгамовна Монро, Даша Квіткова, Женя Галич, Roxolana, Євген Кот, Наталія Татарінцева та інші.

POSITIFF/Фото Олександр Демиденко

Lida Lee/Фото Олександр Демиденко

Міша Кацурін і Антон Птушкін/Фото Олександр Демиденко

KOLA /Фото Олександр Демиденко

Розглянемо образи найстильніших із них.

Маша Єфросиніна прийшла на шоу у чорному шкіряному вбранні, яке складалося з сорочки і штанів-кльош. Лук вона доповнила замшевими коричневими кедами.

Маша Єфросиніна/Фото Олександр Демиденко

Ксенія Мішина постала у замшевих ботильйонах кольору хакі, джинсах і чорній футболці від Balenciaga з яскравим принтом Planet Earth і леопардовими рукавами.

Ксенія Мішина/Фото Олександр Демиденко

Jamala з'явилася у темній вкороченій шубі, чорному худі із написом "світер", чорній асиметричній спідниці, чорних щільних колготах і черевиках на грубій підошві. Лук співачка завершила чорним кепі від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Jamala/Фото Олександр Демиденко

Анна Трінчер сяяла у сексуальному мереживному топі-корсеті і лакованих штанях кольору бургунді, які вона скомбінувала з чорними гостроносими ботильйонами.

Анна Трінчер/Фото Олександр Демиденко

Jerry Heil продемонструвала цікавий аутфіт, який складався з білої сорочки з краваткою, бежевого мереживного корсета, темно-бордової мініспідниці із золотистою вишивкою і червоних щільних колгот. Вбрання вона скомбінувала із чорними шкіряними рукавичками і високими чорними чоботами з білою шнурівкою.

Jerry Heil/Фото Олександр Демиденко

Катя Сільченко підкреслила стрункі ноги чорною мінісукнею з довгими рукавами, яку вона доповнила капроновими чорними колготами і чорними ботильйонами на грубій підошві.

Катя Сільченко/Фото Олександр Демиденко

Monatik обрав для своєї появи чорну шапку, бежеве пальто з екохутра, блакитну футболку, чорно-бордово-синій кардиган, чорні штани і білі кросівки з блакитними і чорними смужками.

Monatik/Фото Олександр Демиденко

BAH.ROMA/Фото Олександр Демиденко

Невгамовна Монро/Фото Олександр Демиденко

Roxolana/Фото Олександр Демиденко

Ірина Горова/Фото Олександр Демиденко

Женя Галич/Фото Олександр Демиденко

Євген Кот і Наталія Татарінцева/Фото Олександр Демиденко

Женя Янович/Фото Олександр Демиденко

Нателла Кірс/Фото Олександр Демиденко

Володимир Завадюк/Фото Олександр Демиденко

Саба Мусіна/Фото Олександр Демиденко

Даша Квіткова/Фото Олександр Демиденко

Саня Димов/Фото Олександр Демиденко

Dima PROKOPOV/Фото Олександр Демиденко

Діана Глостер/Фото Олександр Демиденко

Даша Кубік і Даша Майорова/Фото Олександр Демиденко

Михайло Рогальський і Олег Гороховський/Фото Олександр Демиденко

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