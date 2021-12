Зірки на концерті Хмари: Вітвіцька у квітковій сукні, Зібров у смугастому піджаку

Селебріті насолодилися новою програмою українського піаніста-віртуоза.

У Києві з аншлагом відбувся концерт композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари у супроводі симфонічного оркестру. На сцені понад 50 людей представило нову програму живої музики "KHMARA", над якою композитор працював близько року. Концерт був наповнений символічними оригінальними візуальними рішеннями, які розкривали глядачам позаземний світ космосу.

Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

Шоу відвідало багато знаменитостей: Соломія Вітвіцька, Павло Зібров, Володимир Остапчук із дружиною, Олексій Залевський, Tayanna, Влад Дарвін, Олександр Шовковський, Слава Дьомін, Марта Адамчук та інші.

Соломія Вітвицька. Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

Павло Зібров. Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

TayannaКонцерт Євгена Хмари/Прес-служба

Олександр Шовковський. Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

Олексій Залевський. Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

Спеціальним гостем вечора була співачка, дружина та муза Євгена Хмари – ODARA (Дар'я Ковтун). Вона виконала дві композиції — "Жива вода" та "Дитина". До глядачів артистка вийшла у білій сукні. Вона була босоніж.

Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

ODARA. Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

"Після концерту пальці збиті в кров, але залишився приємний післясмак. Я зіграв 16 композицій, більшість з яких писав, надихаючись космосом. Адже це моя друга пристрасть після музики. Йдеться про Event Horizon, Solaris, Across the Sun. Також були особливо дорогі моєму серцю мелодії. Наприклад, Moments of love, яку написав, коли дізнався, що вперше стану татом", – поділився Євген.

Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

Концерт Євгена Хмари/Прес-служба

