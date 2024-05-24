Зірки на концерті Макса Барських: Оля Полякова – у стильному капелюсі, Маша Єфросиніна – у шкіряному костюмі

Зіркові красуні у стильних луках побували на концерті Макса Барських у Палаці спорту.
Минулого тижня Макс Барських виступив із благодійним концертом "Зорепад. На біс" у Палаці спорту. Артист потішив прихильників улюбленими хітами і новими українськомовними піснями.
На концерт завітали зіркові друзі та колеги співака: Оля Полякова, Маша Єфросиніна з сином, продюсер Михайло Ясинський, Аня Трінчер, Ostrovskyi, ETO LUBOV, гурт Ziferblat, Геннадій Вітер, Володимир Завадюк та інші.
Розглянемо найстильніші образи знаменитих красунь.
Оля Полякова постала у чорному вбранні, яке складалося з жакета з бежево-золотистою вишивкою та розрізами, а також широких вкорочених штанів.
Аутфіт артистка доповнила стильним крислатим чорним капелюхом зі шнурком, чорними сандалями від Chanel і чорною сумкою із золотою фурнітурою. Вона зробила ніжний макіяж і завершила лук іміджевими окулярами у чорній оправі.
Маша Єфросиніна з'явилася на концерті у шкіряному темно-вишневому жакеті, таких самих прямих штанях-дудочках і блакитному боді в рубчик із комірцем і ґудзиками. Взута вона була у бежеві босоніжки.
Ведуча зібрала волосся у хвіст, одягла на обличчя масивні окуляри, на шиї у неї був делікатний ланцюжок із підвіскою.
Наталя Могилевська обрала для свого виходу сукню у білизняному стилі шоколадного відтінку, зверху якого одягла коричневий бомбер.
Свій образ артистка доповнила бежевими мюлями на високих платформах і підборах. Хвилясте укладання, макіяж із акцентом на рум'янах і золотий ланцюжок із підвіскою завершили лук зірки.
Анна Трінчер підкреслила сексуальний бюст шкіряним чорним корсетним топом, який вона скомбінувала з білим низом.
У співачки було розпущене волосся, макіяж із темно-нюдовою помадою, чорний чокер із золотим серцем і лаконічні чорні сережки із золотим обрамленням.
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