Зірки на концерті Макса Барських: Tayanna у шкіряних штанях, Jerry Heil – у в'язаному жилеті

Днями у Києві відбувся великий благодійний концерт Макса Барських із новою музичною програмою "Зорепад". У Палаці спорту яблуку було ніде впасти – понад десять тисяч фанатів прийшли послухати улюбленого артиста.

Концерт Макса відвідали і зіркові гості, серед яких: Tayanna, Jerry Heil, Cheev, Раміна Есхакзай, Євген Синельников та інші.

Tayanna обрала для своєї появи бежевий светр, шкіряні штани, гостроносе чорне взуття і чорну сумку через плече. Зачіску співачка прикрасила чорним бантом.

Tayanna

Jerry Heil віддала перевагу багатошаровому луку. На ній була біла і картата сорочки, зверху яких вона одягла в'язаний жилет. Чорні капронові колготи і чорні високі чоботи завершили аутфіт артистки.

Jerry Heil

Cheev одягнув чорну футболку, чорно-білу картату сорочку від бренду Tommy Hilfiger і джинси.

Cheev

Раміна Есхакзай скомбінувала сірий жакет оверсайз із коричневим топом, шкіряними штанями з розрізами внизу та коричневими замшевими ботильйонами.

На Євгенові Синельникові було рожеве худі, чорні штани карго і чорна бейсболка.

Євген Синельников

Нагадаємо, частину коштів із концерту Макса Барських відправлять на потреби наших захисників. Артист із цим благодійним шоу "Зорепад" вирушить у тур українськими містами.

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