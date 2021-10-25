Зірки на концерті молодої артистки: Слава Камінська у синьому костюмі, Монро – у міні

Знаменитості сходили на концерт співачки ULIANA ROYCE.
Днями відбувся сольний концерт співачки ULIANA ROYCE в клубі Atlas. Підтримати Уляну прийшли її зіркові колеги та друзі: Слава Камінська, Монро, Jerry Heil, DJ Nana, RUMBEROS, Жан Гріцфельдт, IVAN NAVI, KHAYAT, Юрій Нікітін, Віталій Козловський, Constantine, Юлія Юріна (ЮЮ), Ingret, Gorim!, Микита Ломакін та інші.
Режисером шоу став Олексій Боднар, який разом зі своєю командою знайшли візуальний стиль артистки у серії live і dance-performance і втілили його на великій сцені. В основі шоу – доповнена 3D-реальність, яка транслювалася на величезних екранах як окремий відеоряд. До кожного треку був створений окремий відеокліп, в основі якого лежали сучасні прийоми 3D-моделювання, графіки та віджеїнга. Космічну реальність доповнили лазерні і світлові ефекти, а також неонова ілюмінація.
Весь перформанс можна було поділити на 2 частини. Перша частина – улюблені треки з ЕР "То така любов" і "Мои правила". А в основу другої частини концерту ліг майбутній альбом ULIANA ROYCE, який світ почує у 2022 році.
Глядачі концерту першими змогли почути невидані треки співачки, а також насолодитися прем'єрою пісні Drama Queen, яка вийшла напередодні. Саме цей трек ознаменував новий виток у творчості Уляни – зміну звучання у бік сінт поп (synth pop), а також зміни в образах – вони стали більш чуттєві, розкуті та сексуальні.
Над сценічними образами ULIANA ROYCE працювала стилістка Марго Шекель. Вона створила для неї кілька ефектних образів – елегантний чорний костюм і провокаційний бра, інкрустований кристалами і камінням.
На сцені співачка дивувала не лише музикою, а й хореографією. Сучасні танцювальні постановки та виступ з балетом – одна з ключових особливостей шоу Уляни.
Родзинкою перформансу стало дуетне виконання пісні "Карусели" Уляни з саунд-продюсером Kirill Levy.
Не обійшлося і без сюрпризів. Таємний шанувальник вручив Уляні букет, але вирішив залишитися невпізнаваним. Він приховав обличчя шоломом. Хто ж то був: затятий фанат чи зірковий гість, залишається інтригою.