Зірки на концерті молодої артистки: Слава Камінська у синьому костюмі, Монро – у міні

Знаменитості сходили на концерт співачки ULIANA ROYCE.

Днями відбувся сольний концерт співачки ULIANA ROYCE в клубі Atlas. Підтримати Уляну прийшли її зіркові колеги та друзі: Слава Камінська, Монро, Jerry Heil, DJ Nana, RUMBEROS, Жан Гріцфельдт, IVAN NAVI, KHAYAT, Юрій Нікітін, Віталій Козловський, Constantine, Юлія Юріна (ЮЮ), Ingret, Gorim!, Микита Ломакін та інші.

ULIANA ROYCE/Пресслужба

Слава Камінська. Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Монро/Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

RUMBEROS/Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Constantine/Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Віталій Козловський. Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Режисером шоу став Олексій Боднар, який разом зі своєю командою знайшли візуальний стиль артистки у серії live і dance-performance і втілили його на великій сцені. В основі шоу – доповнена 3D-реальність, яка транслювалася на величезних екранах як окремий відеоряд. До кожного треку був створений окремий відеокліп, в основі якого лежали сучасні прийоми 3D-моделювання, графіки та віджеїнга. Космічну реальність доповнили лазерні і світлові ефекти, а також неонова ілюмінація.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Весь перформанс можна було поділити на 2 частини. Перша частина – улюблені треки з ЕР "То така любов" і "Мои правила". А в основу другої частини концерту ліг майбутній альбом ULIANA ROYCE, який світ почує у 2022 році.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Глядачі концерту першими змогли почути невидані треки співачки, а також насолодитися прем'єрою пісні Drama Queen, яка вийшла напередодні. Саме цей трек ознаменував новий виток у творчості Уляни – зміну звучання у бік сінт поп (synth pop), а також зміни в образах – вони стали більш чуттєві, розкуті та сексуальні.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Над сценічними образами ULIANA ROYCE працювала стилістка Марго Шекель. Вона створила для неї кілька ефектних образів – елегантний чорний костюм і провокаційний бра, інкрустований кристалами і камінням.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

На сцені співачка дивувала не лише музикою, а й хореографією. Сучасні танцювальні постановки та виступ з балетом – одна з ключових особливостей шоу Уляни.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Родзинкою перформансу стало дуетне виконання пісні "Карусели" Уляни з саунд-продюсером Kirill Levy.

Не обійшлося і без сюрпризів. Таємний шанувальник вручив Уляні букет, але вирішив залишитися невпізнаваним. Він приховав обличчя шоломом. Хто ж то був: затятий фанат чи зірковий гість, залишається інтригою.

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

Концерт ULIANA ROYCE/Пресслужба

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