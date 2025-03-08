Зірки на модному показі: Тимур Мірошниченко у чорному костюмі, Даша Квіткова – у жакеті оверсайз

Знаменитості у стильних образах з'явилися на фешншоу українського бренду.

У Києві, у просторі Maserati, відбувся дебютний показ українського бренду GOT’S LABEL від Світлани Готочкіної. Ведучим заходу був Тимур Мірошниченко.

Світлана Готочкіна і Тимур Мірошниченко

Фешншоу відвідали знаменитості: блогерка Даша Квіткова, співачка Lida Lee, хореограф Макс Леонов та інші. Розглянемо стильні образи селебріті.

Світлана Готочкіна і Lida Lee

Даша Квіткова

Світлана Готочкіна продемонструвала ефектний лук у чорному шкіряному жакеті-фраку з пікантним вирізом із представленої колекції FREYA, чорних легінсах і чорних слінгбеках із золотими гострими носками Saint Laurent. Лук вона завершила чорним капелюхом-пілоткою від бренду Pilot Hat.

Світлана Готочкіна і Тимур Мірошниченко

Тимур Мірошниченко постав на івенті у класичному чорному костюмі, білій сорочці і чорній краватці.

Тимур Мірошниченко

Lida Lee з'явилася у шкіряному бомбері кольору бургунді, темному топі, коричневому поясі і темно-синіх широких штанях, які заправила у темно-бордові чоботи-козаки.

Lida Lee

Даша Квіткова позувала у сірому жакеті оверсай із чорним ремінцем Hermes, білому топі в рубчик від Miu Miu і чорних легінсах. Аутфіт блогерка завершила чорними сонцезахисними окулярами, чорними черевиками на високій грубій підошві і чорною сумкою.

Даша Квіткова

Макс Леонов був одягнений у чорну шкірянку, сіру футболку з червоним принтом і сині рвані джинси.

Макс Леонов

Актор, модель і ветеран війни Назар Грабар взяв участь у показі. Він продефілював у чорній шкірянці, білій футболці і чорних штанях.

Назар Грабар

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