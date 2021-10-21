Зірки на прем'єрі альбому інфлюенсерки: Ольга Горбачова у кроптопі, Міша Романова у блискучому жакеті на голе тіло

Зіркові гості побували на презентації дебютного альбому Diana Gloster.

Топова інфлюенсерка і співачка Diana Gloster презентувала вчора, 20 жовтня, у столичному клубі Atlas свій дебютний альбом "До мурашек". Особисті історії, які є автобіографічними і несуть в собі силу і досвід, пережитий співачкою.

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Діана з'явилася на сцені у сексуальному образі. На ній була біла сукня по фігурі з пікантним декольте і високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Аутфіт вона доповнила високими прозорими рукавичками, білими капроновими панчохами і бежевими босоніжками з камінням.

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Ніжний макіяж і зачіска з довгим хвостом завершили ефектний лук Gloster.

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

"Ну ось ми і тут. У момент, про який маленька дівчинка з сіро-блакитними очима мріяла, стоячи перед дзеркалом у маминих підборах з гребінцем в руці замість мікрофона. Тепер ви можете слухати альбом цієї дівчинки, перший, такий важливий, дебютний альбом. Я буду у ваших вухах, у вашій голові, у вашому серці. І нехай кожен з вас знайде свою пісню. Улюблену і до мурах...", — поділилася Діана.

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Привітати артистку прийшли зіркові гості Ольга Горбачова, Юрій Нікітін, Міша Романова, Анна Трінчер, Lida Lee, Христина Остапчук, Laud, Анастасія Кожевнікова, Таня Парфільєва, Богдан Юсипчук та інші.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін/Фото Роман Горбань

Миша Романова та Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Миша Романова/Фото Роман Горбань

Фото Роман Горбань

Анна Трінчер/Фото Роман Горбань

Богдан Юсипчук і Diana GlosterФото Роман Горбань

Христина Остапчук/Фото Роман Горбань

Анастасія Кожевникова/Фото Роман Горбань

Альбом "До мурашек" — це треки, які гармонійно і точно описують все те, що доводить людей "до мурах". В обіймах коханих, коли танцюєш до упаду, коли кохана людина тримає в руках твою талію, коли вже не боляче, коли хочеться захлинутися людиною цілком і повністю, коли ви розказуєте своїм дітям, як важливо берегти мир на планеті і всередині себе, в сім'ї і в своєму житті.

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Diana Gloster/Фото Роман Горбань

Презентація дебютного альбому Diana Gloster (49 фото)

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