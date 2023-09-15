Зірки на прем'єрі детективу: Анна Саліванчук у смугастому костюмі з метеликом, Соломія Вітвіцька – у лляній сукні з рюшами

Знаменитості прийшли подивитися фільм, створений за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка на Гелловін‎" 1969 року.

Днями у столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра детективу "Привиди у Венеції" від режисера Кеннета Брана.

Івент відвідали зірки: Анна Саліванчук, Соломія Вітвіцька, Євген Кот із коханою Наталією Татарінцевою, Макс Гордєєв, Анастасія Покрещук, Маша Данілова та інші.

Макс Гордєєв

Анастасія Покрещук та Ібазер Сулейманов

Маша Данілова

Найстильніший образ на заході продемонструвала Анна Саліванчук. На ній був білий костюм у чорну смужку, який складався із жилетки і широких штанів із чорним поясом. Родзинкою луку став чорний метелик на шиї, який був замість чокеру.

Анна Саліванчук

Анна зробила високий пучок і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.

Анна Саліванчук

Соломія Вітвіцька з'явилася на прем'єрі у лляній сукні світло-шоколадного відтінку з рюшами на рукавах. Талію ведуча підкреслила лляним поясом.

Соломія Вітвіцька

Наталія Татарінцева одягла стильний темно-бежевий тренч і підперезалася таким самим поясом. Євген Кот був одягнений у білий лонгслів і джинси.

Євген Кот із коханою Наталією Татарінцевою

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