Зірки на прем'єрі детективу: Анна Саліванчук у смугастому костюмі з метеликом, Соломія Вітвіцька – у лляній сукні з рюшами

Знаменитості прийшли подивитися фільм, створений за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка на Гелловін" 1969 року.
Днями у столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра детективу "Привиди у Венеції" від режисера Кеннета Брана.
Івент відвідали зірки: Анна Саліванчук, Соломія Вітвіцька, Євген Кот із коханою Наталією Татарінцевою, Макс Гордєєв, Анастасія Покрещук, Маша Данілова та інші.
Найстильніший образ на заході продемонструвала Анна Саліванчук. На ній був білий костюм у чорну смужку, який складався із жилетки і широких штанів із чорним поясом. Родзинкою луку став чорний метелик на шиї, який був замість чокеру.
Анна зробила високий пучок і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.
Соломія Вітвіцька з'явилася на прем'єрі у лляній сукні світло-шоколадного відтінку з рюшами на рукавах. Талію ведуча підкреслила лляним поясом.
Наталія Татарінцева одягла стильний темно-бежевий тренч і підперезалася таким самим поясом. Євген Кот був одягнений у білий лонгслів і джинси.
Читайте також:
- У помаранчевій сукні з блакитним орнаментом: красива Джамала на прем'єрі фільму "Довбуш"
- У жовтій сукні із синіми квітами: Соломія Вітвіцька продемонструвала красивий аутфіт
- Зірки на прем'єрі фільму про черепашкок-ніндзя: Анна Саліванчук у сукні з високим розрізом, Наталка Денисенко – у жилеті з декольте