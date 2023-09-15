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Зірки на прем'єрі детективу: Анна Саліванчук у смугастому костюмі з метеликом, Соломія Вітвіцька – у лляній сукні з рюшами

Зірки на прем'єрі детективу: Анна Саліванчук у смугастому костюмі з метеликом, Соломія Вітвіцька – у лляній сукні з рюшами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
486
Час на прочитання
2 хв
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Зірки на прем'єрі детективу: Анна Саліванчук у смугастому костюмі з метеликом, Соломія Вітвіцька – у лляній сукні з рюшами

Анна Саліванчук

Знаменитості прийшли подивитися фільм, створений за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка на Гелловін‎" 1969 року.

Днями у столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра детективу "Привиди у Венеції" від режисера Кеннета Брана.

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Івент відвідали зірки: Анна Саліванчук, Соломія Вітвіцька, Євген Кот із коханою Наталією Татарінцевою, Макс Гордєєв, Анастасія Покрещук, Маша Данілова та інші.

Макс Гордєєв / ©
Макс Гордєєв
Анастасія Покрещук та Ібазер Сулейманов / ©
Анастасія Покрещук та Ібазер Сулейманов
Маша Данілова / ©
Маша Данілова
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Найстильніший образ на заході продемонструвала Анна Саліванчук. На ній був білий костюм у чорну смужку, який складався із жилетки і широких штанів із чорним поясом. Родзинкою луку став чорний метелик на шиї, який був замість чокеру.

Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук

Анна зробила високий пучок і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.

Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук

Соломія Вітвіцька з'явилася на прем'єрі у лляній сукні світло-шоколадного відтінку з рюшами на рукавах. Талію ведуча підкреслила лляним поясом.

Соломія Вітвіцька / ©
Соломія Вітвіцька
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Наталія Татарінцева одягла стильний темно-бежевий тренч і підперезалася таким самим поясом. Євген Кот був одягнений у білий лонгслів і джинси.

Євген Кот із коханою Наталією Татарінцевою / ©
Євген Кот із коханою Наталією Татарінцевою

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Дата публікації
Перегляди
486
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