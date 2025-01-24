Зірки на прем'єрі драми "Сент-Екзюпері": Анна Добриднєва у картатому жакеті, Олена Лавренюк – у стильних угах

У кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем’єрний показ пригодницької драми "Сент-Екзюпері" від режисера Пабло Аґеро.

Захід відвідали зіркові гості: співачка Анна Добриднєва, акторка Олена Лавренюк, співак і військовий Женя Галич, актор театру та кіно Віталій Ажнов, співак Вадим Олійник, теле- і радіоведучий Микола Матросов, учасниці реалітішоу "Холостяк-13" та інші.

Анна Добриднєва/Фото Кирило Авраменко

Женя Галич/Фото Кирило Авраменко

Віталій Ажнов/Фото Кирило Авраменко

Вадим Олійник/Фото Кирило Авраменко

Микола Матросов/Фото Кирило Авраменко

Учасниці "Холостяка-13"/Фото Кирило Авраменко

Анна Добриднєва з'явилася на івенті у стильному луку. На ній був картатий бежево-коричневий жакет оверсайз, біла футболка з написом "Як ти?" і рвані джинси.

Анна Добриднєва/Фото Кирило Авраменко

Образ артистка доповнила чорною бейсболкою, чорним взуттям на грубій підошві і сумкою кольору моко із золотим ланцюжком.

Анна Добриднєва/Фото Кирило Авраменко

Олена Лавренюк позувала у білому лонгсліві, широких синіх джинсах і стильних угах горіхового відтінку.

Олена Лавренюк/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Це зворушлива історія про Антуана де Сент-Екзюпері – легендарного письменника і пілота, автора всесвітньо відомої книжки "Маленький принц". У фільмі розповідається про події 1930 року, які змінили життя Сент-Екзюпері – він вирушив на пошуки друга, пілота Анрі Гійоме, який зник в Андах.

У головній ролі знявся популярний французький актор Луї Гаррель, відомий за фільмами "Мрійники" і "Молодий Годар". У фільмі також зіграли Даєн Крюґер, Венсан Кассель, Бенуа Мажимель та інші.

Фільм "Сент-Екзюпері" – вже в українському прокаті.

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