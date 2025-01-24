Зірки на прем'єрі драми "Сент-Екзюпері": Анна Добриднєва у картатому жакеті, Олена Лавренюк – у стильних угах

Знаменитості прийшли першими подивитися пригодницький фільм про автора культового "Маленького принца".
У кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем’єрний показ пригодницької драми "Сент-Екзюпері" від режисера Пабло Аґеро.
Захід відвідали зіркові гості: співачка Анна Добриднєва, акторка Олена Лавренюк, співак і військовий Женя Галич, актор театру та кіно Віталій Ажнов, співак Вадим Олійник, теле- і радіоведучий Микола Матросов, учасниці реалітішоу "Холостяк-13" та інші.
Анна Добриднєва з'явилася на івенті у стильному луку. На ній був картатий бежево-коричневий жакет оверсайз, біла футболка з написом "Як ти?" і рвані джинси.
Образ артистка доповнила чорною бейсболкою, чорним взуттям на грубій підошві і сумкою кольору моко із золотим ланцюжком.
Олена Лавренюк позувала у білому лонгсліві, широких синіх джинсах і стильних угах горіхового відтінку.
Про фільм:
Це зворушлива історія про Антуана де Сент-Екзюпері – легендарного письменника і пілота, автора всесвітньо відомої книжки "Маленький принц". У фільмі розповідається про події 1930 року, які змінили життя Сент-Екзюпері – він вирушив на пошуки друга, пілота Анрі Гійоме, який зник в Андах.
У головній ролі знявся популярний французький актор Луї Гаррель, відомий за фільмами "Мрійники" і "Молодий Годар". У фільмі також зіграли Даєн Крюґер, Венсан Кассель, Бенуа Мажимель та інші.
Фільм "Сент-Екзюпері" – вже в українському прокаті.
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