Зірки на прем'єрі фільму "Анатомія падіння": Геля Зозуля у кокетливій мінісукні, Валерій Харчишин – у чорному світшоті

У столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра трилера "Анатомія падіння".

Захід відвідали зірки і блогери, серед яких: лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, телеведуча Яніна Соколова, письменник Андрій Кокотюха, співачки Геля Зозуля і Софія Єгорова, комік Костя Клепка ("Чоткий паца"), блогерки Марина Александрова (СКАЖЕНА), Оксана Андрієць, Олена Жовнір, Аліна Гомон, Тетяна Карікова, Яна Вінніченко, режисерка Тоня Ноябрьова, актор Влад Никитюк, акторки Анна Гуляєва, Влада Дедкова, Інна Приходько і Соломія Кирилова, телеведучий В’ячеслав Соломка, журналістка, активістка і громадська активістка Яна Алтухова, кураторка мистецтва Катя Тейлор, стиліст Василь Бондаренко та інші.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова/Фото Насті Телікової

Софія Єгорова/Фото Насті Телікової

Яна Алтухова і Катя Тейлор/Фото Насті Телікової

Софія Єгорова/Фото Насті Телікової

В’ячеслав Соломка/Фото Насті Телікової

Яна Алтухова і Катя Тейлор/Фото Насті Телікової

Денис Іванов, Фредерік Руссо/Фото Насті Телікової

Гості прем'єри/Фото Насті Телікової

Музичну атмосферу вечора створював Super Dj Mavr.

Super Dj Mavr/Фото Насті Телікової

Про фільм:

У центрі сюжету стрічки – успішна письменниця, яку підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Жінка заперечує провину, але слідство відкриває все більше підозрілих обставин сімейного життя. І навіть у сина з’являються сумніви у невинуватості матері. Що ж насправді сталося у віддаленому шале у французьких Альпах?

Головну роль у фільмі виконала Сандра Гюллер, яка за цю роботу днями вже вдруге стала Найкращою європейською акторкою за версією Європейської кіноакадемії.

Режисерка картини – Жюстін Тріє, яка також є авторкою сценарію спільно зі своїм чоловіком Артуром Арарі — актором, режисером, сценаристом, онуком відомого французького актора Клемана Арарі ("Ніч шпигунів", 1959 р.). Оператор фільму – Сімон Бофіль, який свого часу працював над великим французьким гітом "1+1".

Нагадаємо, фільм "Анатомія падіння" став переможцем цьогорічного Каннського кінофестивалю і найкращим європейським фільмом за версією Європейської кіноакадемії. Стрічка також отримала 4 номінації на премії "Золотий глобус": за найкращий драматичний фільм, найкращий сценарій, найкраща жіноча роль у драматичному фільмі, не англійськомовний фільм. "Анатомія падіння" також увійшла до списку найкращих фільмів року від таких іноземних медіа: Variety, BBC, Empire, Rolling Stone, Vogue та інших.

В український прокат фільм вийде 14 грудня.

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