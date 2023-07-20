Зірки на прем'єрі фільму "Барбі": Ксенія Мішина у квітковій мінісукні, Монро – у рожевих велосипедках

Красуні обрали для івенту гламурні образи у рожевих відтінках.

Днями у Києві, у кінотеатрах Multiplex, відбулося два прем'єрних покази романтичної комедії від режисерки Грети Гервіг – "Барбі", у якій головні ролі зіграли Марго Роббі і Раян Гослінг.

Фото Кирило Авраменко

Захід відвідали українські селебріті, серед яких – Ксенія Мішина, Монро, Мішель Андраде, Катерина Сільченко, Діана Глостер, Даша Коломієць, Максим Гордєєв, В'ячеслав Соломка, Міла Єремєєва, Олексій Прищепа та інші.

Ксенія Мішина/Фото Кирило Авраменко

Монро/Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Мішель Андраде/Фото Кирило Авраменко

Даша Коломієць/Фото Кирило Авраменко

Катерина Сільченко/Фото Кирило Авраменко

В'ячеслав Соломка/Фото Кирило Авраменко

Максим Гордєєв/Фото Кирило Авраменко

Міла Єремєєва/Фото Кирило Авраменко

Олексій Прищепа /Фото Кирило Авраменко

Розглянемо найкращі луки, у яких зірки відвідали прем'єру.

Нашу увагу привернула Ксенія Мішина, яка продемонструвала на івенті ефектний образ. Акторка постала перед фотокамерою у короткій рожевій сукні з квітковим принтом і V-подібним вирізом, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками з ремінцями та чорною сумочкою.

Ксенія Мішина/Фото Кирило Авраменко

Ксенія Мішина/Фото Кирило Авраменко

Перевтілилася у справжню ляльку Барбі блогерка Монро. Вона позувала у рожевій подовженій футболці з принтом і вирізами, рожевих велосипедках і туфлях в тон, прикрашених брошками з камінням.

Монро/Фото Кирило Авраменко

Мішель Андраде обрала для заходу синій штанний костюм із принтом, білий кроптоп від бренду The COAT by Katya Silchenko, рожеві сандалі на високій підошві і завершила аутфіт рожевою сумочкою.

Мішель Андраде/Фото Кирило Авраменко

Мішель Андраде/Фото Кирило Авраменко

Діана Глостер постала у твідовому рожевому костюмі з принтом "гусяча лапка", який складався з укороченого жакета-топа і мініспідниці з розрізами. Лук вона доповнила світло-рожевими туфлями і сумочкою з деніму.

Діана Глостер/Фото Кирило Авраменко

Ще пропонуємо подивитися на гламурні образи гостей заходу, які прийшли у рожевому:

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Крім того, у межах прем'єри український бренд Katerina Rutman презентував гламурну колекцію суконь. Моделі у яскравих вбраннях були схожі на ляльок Барбі.

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Цікаві факти про стрічку:

актори і знімальна команда "Барбі" мають 8 перемог на премії "Оскар" і 50 номінацій на премію.

під час підготовки до знімань фільму Грета Гервіг зателефонувала режисерові Пітеру Вейру, щоб той поділився досвідом роботи над стрічкою "Шоу Трумена" і розповів про створення відчуття лялькової нереальності, яке режисерка хотіла створити у БарбіЛенді.

Відсьогодні фільм "Барбі" – в українському прокаті.

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

Фото Кирило Авраменко

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