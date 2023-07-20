Зірки на прем'єрі фільму "Барбі": Ксенія Мішина у квітковій мінісукні, Монро – у рожевих велосипедках

Красуні обрали для івенту гламурні образи у рожевих відтінках.
Днями у Києві, у кінотеатрах Multiplex, відбулося два прем'єрних покази романтичної комедії від режисерки Грети Гервіг – "Барбі", у якій головні ролі зіграли Марго Роббі і Раян Гослінг.
Захід відвідали українські селебріті, серед яких – Ксенія Мішина, Монро, Мішель Андраде, Катерина Сільченко, Діана Глостер, Даша Коломієць, Максим Гордєєв, В'ячеслав Соломка, Міла Єремєєва, Олексій Прищепа та інші.
Розглянемо найкращі луки, у яких зірки відвідали прем'єру.
Нашу увагу привернула Ксенія Мішина, яка продемонструвала на івенті ефектний образ. Акторка постала перед фотокамерою у короткій рожевій сукні з квітковим принтом і V-подібним вирізом, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками з ремінцями та чорною сумочкою.
Перевтілилася у справжню ляльку Барбі блогерка Монро. Вона позувала у рожевій подовженій футболці з принтом і вирізами, рожевих велосипедках і туфлях в тон, прикрашених брошками з камінням.
Мішель Андраде обрала для заходу синій штанний костюм із принтом, білий кроптоп від бренду The COAT by Katya Silchenko, рожеві сандалі на високій підошві і завершила аутфіт рожевою сумочкою.
Діана Глостер постала у твідовому рожевому костюмі з принтом "гусяча лапка", який складався з укороченого жакета-топа і мініспідниці з розрізами. Лук вона доповнила світло-рожевими туфлями і сумочкою з деніму.
Ще пропонуємо подивитися на гламурні образи гостей заходу, які прийшли у рожевому:
Крім того, у межах прем'єри український бренд Katerina Rutman презентував гламурну колекцію суконь. Моделі у яскравих вбраннях були схожі на ляльок Барбі.
Цікаві факти про стрічку:
- актори і знімальна команда "Барбі" мають 8 перемог на премії "Оскар" і 50 номінацій на премію.
- під час підготовки до знімань фільму Грета Гервіг зателефонувала режисерові Пітеру Вейру, щоб той поділився досвідом роботи над стрічкою "Шоу Трумена" і розповів про створення відчуття лялькової нереальності, яке режисерка хотіла створити у БарбіЛенді.
Відсьогодні фільм "Барбі" – в українському прокаті.
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