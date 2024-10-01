Зірки на прем'єрі фільму "Джокер: Божевілля на двох": Женя Галич – у зеленій шкірянці, Олексій Суровцев – у картузі

Фільм вийде в український прокат 3 жовтня.
У Києві, у кінотеатрі "Мультиплекс", відбулася прем’єра кримінальної драми "Джокер: Божевілля на двох" із Гоакіном Феніксом (Артур Флек) і Леді Гагою (Гарлі Квінн) у головних ролях.
На івент завітали зіркові чоловіки: лідер гурту O.Torvald Женя Галич, співаки LAUD і КилимМен, актор Олексій Суровцев, ведучі Анатолій Анатоліч і В'ячеслав Соломка.
Женя Галич з'явився у зеленій шкіряній куртці, чорному светрі в рубчик, широких штанях і чорній шапці.
Олексій Суровцев був одягнений у джинси та чорні футболку і піджак із принтом на рукавах. Свій лук він доповнив кепкою, як у Томаса Шелбі з серіалу "Гострі картузи".
LAUD поєднав чорну шкірянку з коричневим худі і штанями піскового відтінку.
На КилимМенові були його фірмові маска і рукавички, чорний головний убір, водолазка, картата кофта і чорні штани.
Анатолій Анатоліч постав у чорному лонгсліві з принтом і чорних штанях із великою накладною кишенею.
В'ячеслав Соломка зробив ставку на білу футболку і чорний "робочий" комбінезон.
Але всіх зіркових чоловіків затьмарив образ гостя, який дуже ретельно підготувався до заходу.
Про фільм:
У центрі сюжету – Артур Флек, який перебуває у лікарні Аркхем. Він очікує на суд через злочини, скоєні ним в образі Джокера. Розриваючись між двома особистостями, Артур не лише пізнає справжнє кохання, а й віднайде музику, яка завжди грала всередині нього.
"Джокер: Божевілля на двох" – це сиквел "Джокера" 2019 року, який заробив у світовому прокаті 1 мільярд доларів і став найкасовішим у рейтингу R в історії світового кінопрокату.
Психологічна драма була висунена в 11 номінаціях на премію "Оскар", але перемогу отримала лише у двох: "Найкраща чоловіча роль" (Гоакін Фенікс) і "Найкраща музика до фільму" (композиторка Гільдур Гуднадоттір).
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