Зірки на прем'єрі фільму "Емілія Перес": Монро у прозорому топі, Michelle Andrade – у шкірянці

У кінотеатрі "Оскар" відбулася премʼєра фільму Жака Одіяра "Емілія Перес", у якому зіграли Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон.

На івент завітали зірки української озвучки фільму – Невгамовна Монро і Michelle Andrade, співачка ROXOLANA, режисерка Тоня Ноябрьова, режисер Михайло Іллєнко та кінокритик Адрій Алферов.

Монро/Фото пресслужба

Michelle Andrade/Фото пресслужба

ROXOLANA/Фото пресслужба

Монро і Тоня Ноябрьова/Фото пресслужба

Монро і Michelle Andrade/Фото пресслужба

Яна Алтухова відповідала за музичну атмосферу, подарувавши гостям запальний діджей-сет.

Яна Алтухова/Фото пресслужба

Про фільм:

Стрічка є претенденткою на премію "Оскар" від Франції, номінанткою Європейської кіноакадемії і лавреата Каннського кінофестивалю.

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

Нагадаємо, кримінальний мюзикл "Емілія Перес" вже в українському прокаті.

Читайте також: