Зірки на прем'єрі фільму "Емілія Перес": Монро у прозорому топі, Michelle Andrade – у шкірянці

Зіркові красуні озвучили головних героїнь кримінального мюзиклу.
У кінотеатрі "Оскар" відбулася премʼєра фільму Жака Одіяра "Емілія Перес", у якому зіграли Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас і Карла Софія Ґаскон.
На івент завітали зірки української озвучки фільму – Невгамовна Монро і Michelle Andrade, співачка ROXOLANA, режисерка Тоня Ноябрьова, режисер Михайло Іллєнко та кінокритик Адрій Алферов.
Яна Алтухова відповідала за музичну атмосферу, подарувавши гостям запальний діджей-сет.
Про фільм:
Стрічка є претенденткою на премію "Оскар" від Франції, номінанткою Європейської кіноакадемії і лавреата Каннського кінофестивалю.
"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.
Нагадаємо, кримінальний мюзикл "Емілія Перес" вже в українському прокаті.
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