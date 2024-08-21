Зірки на прем'єрі фільму "Конотопська відьма": Злата Огнєвіч у вбранні з розрізом, Оля Цибульська – у сукні-вишиванці

Вчора, 21 серпня, в Українському домі відбувся прем'єрний показ фільму-помсти "Конотопська відьма". Це історія кривавої і жорстокої помсти прадавньої відьми з Конотопу російським окупантам, які вбили її коханого.

На вході гостей івенту зустрічала велетенська лялька-відьма, яку протягом тижня можна буде побачити на вулицях Києва.

Захід відвідали зірки, серед яких: Злата Огнєвіч, яка виконала головний саундтрек до стрічки фільму, Оля Цибульська, Lida Lee, Юлія Юріна, шоумен Юрій Горбунов, інфлюенсерки Даша Квіткова та Алла Малкін, продюсер Олексій Гончаренко, режисер Любомир Левицький, телеведучий Слава Соломка, продюсерки Алла Липовецька й Анна Єлісєєва, актори Максим Девізоров, Наталія Бабенко, Назар Задніпровський, Олександр Кобзар, Леся Самаєва, Євген Ламах, дизайнерка Лілія Пустовіт, командир інтернаціонального батальйону "Титан" Ігор "Янкі" Янков, старший солдат Олена Шацева, полковник Катерина Корнієнко.

Злата Огнєвіч

Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч та Ірина Костюк

Назар Задніпровський, Олександр Кобзар, Леся Самаєва

Слава Соломка

Слава Соломка, Любомир Левицький

На прем'єрі також побувала творча команда стрічки: генеральна продюсерка Ірина Костюк, автор ідеї та сценарист Ярослав Войцешек, режисер Андрій Колесник, оператор-постановник Костянтин Пономарьов, молодша продюсерка Ксенія Баранова, виконавча продюсерка Олександра Лозинська, художниця з костюмів Ірина iSky, художник із гриму Назар Невський й актори фільму – Олександра Панкова, Олена Хохлаткіна, Артем Сагітов, Олександр Печериця.

Ірина Костюк

Ірина Костюк

Ірина Костюк

Злата Огнєвіч, Ірина Костюк та Олександра Панкова

Ірина Костюк, Артем Сагітов, Ростислав Фоменко

На івенті з'явилася також акторка Олександра Панкова, яка зіграла роль Каті – постраждалої від окупантів мешканки Конотопу у сцені зі зґвалтуванням. Ця сюжетна лінія є свідченням одного з найжорстокіших звірств росіян щодо цивільного населення. Олександра постала у дизайнерській сукні, яку спеціально для прем’єри створила художниця і військова фотографиня 59 бригади ім. Гандзюка Ірина iSky. За задумом, образ покликаний привернути увагу до проблем тих, хто постраждав від насильства.

Олександра Панкова

Олександра Панкова

Олександра Панкова та Ірина iSky

Від 22 серпня фільм "Конотопська відьма" у національному прокаті.

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