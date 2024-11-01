Зірки на прем'єрі фільму: Марія Бурмака – у шкіряній спідниці, В'ячеслав Соломка – у салатовому метелику

У кінотеатрі "Планета кіно" (РЦ Blockbaster) відбувся прем’єрний показ романтичної драми "Час житти". Головні ролі у стрічці зіграли Флоренс П’ю та Ендрю Гарфілд.

Захід відвідала співачка Марія Бурмака і ведучий В'ячеслав Соломка.

Марія Бурмака/Фото Катерини Дехаб

Марія постала на прем'єрі у блакитному вільному светрі з високою горловиною, чорній короткій спідниці і чорних капронових колготах. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами на платформах.

Марія Бурмака/Фото Катерини Дехаб

В'ячеслав обрав для своєї появи зелений картатий піджак, білу сорочку і чорні штани у клітинку. Лук він доповнив своїм фірмовим аксесуаром – салатовим метеликом із флористичним принтом.

В'ячеслав Соломка/Фото Катерини Дехаб

В'ячеслав Соломка/Фото Катерини Дехаб

Про фільм:

Це історія про успішну шеф-кухарку Алмут (Флоренс П’ю), яка випадково збиває на машині чоловіка Тобіаса (Ендрю Гарфілд), який переходив дорогу. Цей випадок повністю змінює життя обох. У них зав'язується роман, який доводить, що кохання може об’єднувати зовсім різних людей.

Фільм вже в українському прокаті.

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