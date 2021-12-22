Зірки на прем’єрі фільму "Матриця: Воскресіння": Вітвіцька у шкіряній сукні, Ivan Navi у чорному вбранні

Зірки на прем’єрі фільму "Матриця: Воскресіння": Вітвіцька у шкіряній сукні, Ivan Navi у чорному вбранні

Українські знаменитості першими переглянули четверту частину франшизи.

У столичному кінотеатрі "Планета кіно" (River Mall) відбувся допрем'єрний показ четвертої частини культового голлівудського блокбастера - "Матриця: Воскресіння" режисерки Лани Вачовскі.

Один із найочікуваніших фільмів року першими переглянули знаменитості: Соломія Вітвіцька, Ivan Navi, Анатолій Анатоліч, гурт On I Ona, Слава Соломка та інші.

On I Ona. Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

Вітвіцька прийшла на подію у шкіряній сукні темно-шоколадного кольору з поясом на талії.

Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

Ivan Navi, як герої фільму, вбрався у все чорне: піджак, футболку та штани.

Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

Анатоліч також надав перевагу чорній футболці та чорній сорочці. Свій лук він доповнив чорними окулярами.

Анатолій Анатоліч. Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

Анатолій Анатоліч. Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

А Соломка був одягнений у чорну сорочку у дрібні крапочки, штани з принтом, сірий кардиган та картатий метелик.

Слава Соломка. Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

Музичний настрій цього вечора своїм діджей-сетом задавав Саня Димов.

Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

"Матриця: Воскресіння" – довгоочікувана четверта частина франшизи від режисерки-новаторки Лани Вачовскі. У новій стрічці возз’єднаються зірки попередніх фільмів, Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, та виконають культові ролі Нео і Трініті, які зробили їх знаменитими.

Прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння"/Фото Олександра Яловеги

У картині ми повертаємось до світу з двома реальностями. Одна – це щоденне життя, інша ж існує за межами буденності. Реальність є фізичним чи ментальним конструктом? Щоб з’ясувати це та по-справжньому пізнати себе, містер Андерсон має знову вирішити, чи йти за білим кроликом. І якщо Томас… Нео… засвоїв урок, то хіба що про те, що вибір, хоч це й ілюзія, – все ще єдиний шлях до виходу з Матриці або входу до неї. Звісно, Нео вже розуміє, що має зробити. Але він ще не знає, що Матриця – сильніша, більш захищена та небезпечна, ніж будь-коли раніше. Дежавю.

Цікаво, що "Матриця: Воскресіння" наповнена "пасхалками" до попередніх фільмів. Приміром, серед людей у натовпі в одному кадрі можна впізнати Джона Ґаєту, володаря премії "Оскар" у номінації за візуальні ефекти у фільмі "Матриця", та Кіма Лібрері, номінанта на премію "Оскар" за візуальні ефекти у фільмах "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція"; очільницю Сан-Франциско Лондон Брід та актора Тома Гарді.

Окрім Кіану Рівза та Кері-Енн Мосс у фстрічці знялися Пріянка Чопра, Ніл Патрік Гарріс та Джонатан Ґрофф.

З того моменту виходу у світ першої частини фільму "Матриця" минуло вже 22 роки.

"Матриця: Воскресіння" на українських екранах від 21 грудня.

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