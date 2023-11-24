Зірки на прем'єрі фільму "Наполеон": Ілона Гвоздьова у червоному комбінезоні, Наталія Татарінцева – у чорній сукні

У Києві відбувся допрем’єрний показ історичної драми "Наполеон" від режисера Рідлі Скотта. Головну роль у фільмі зіграв Гоакін Фенікс. У стрічці ми також побачимо Ванессу Кірбі, яка втілила образ прекрасної Жозефіни.

Захід відвідали знаменитості, серед яких: Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Женя Кот і Наталія Татарінцева, Олексій Тритенко, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, КИЛИММЕН, Олімпія Вайтмусташ, Анатолій Анатолійч і Юла, Олексій Комаровський та інші.

Ілона Гвоздьова і Анна Малиновська

Ілона Гвоздьова і Анна Малиновська

Женя Кот і Наталяя Татарінцева

Олексій Суровцев

Анатолій Анатолійч і Юла

Олексій Тритенко

Антоніна Хижняк

Олімпія Вайтмусташ

Даша Лотоцька і КИЛИММЕН

Музичним подарунком гостей потішив DJ Саша Димов.

Саша Димов

Про фільм:

Це історія про нелегкий шлях звичайного французького офіцера Наполеона Бонапарта до слави і влади, його тріумфальні злети і трагічні падіння, які розкривають життя творця однієї з найбільших імперій світу. На власному прикладі він довів, що лідером може стати людина будь-якого класу.

Наполеон був настільки могутнім, що сімом країнам довелося об’єднатися в коаліцію, аби його перемогти.

Але не скрізь Бонапарт був таким сильним. Поза полем бою він мав вразливе місце – це його кохання до своєї дружини Жозефіни, якою він був одержимий.

Бюджет фільму склав 200 млн доларів.

Фільм "Наполеон" вже на широких екранах українських кінотеатрів.

Женя Кот, Наталія Татарінцева, Анна Малиновська, Ілона Гвоздьова

В'ячеслав Соломка

Ірина Татаренко, Саша Димов, Даша Лотоцька

Розалі Номбре

Макс Гордєєв

Олексій Прищепа

Читайте також: