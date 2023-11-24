Зірки на прем'єрі фільму "Наполеон": Ілона Гвоздьова у червоному комбінезоні, Наталія Татарінцева – у чорній сукні

Військова біографічна драма вже вийшла на українські екрани.
У Києві відбувся допрем’єрний показ історичної драми "Наполеон" від режисера Рідлі Скотта. Головну роль у фільмі зіграв Гоакін Фенікс. У стрічці ми також побачимо Ванессу Кірбі, яка втілила образ прекрасної Жозефіни.
Захід відвідали знаменитості, серед яких: Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська, Женя Кот і Наталія Татарінцева, Олексій Тритенко, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, КИЛИММЕН, Олімпія Вайтмусташ, Анатолій Анатолійч і Юла, Олексій Комаровський та інші.
Музичним подарунком гостей потішив DJ Саша Димов.
Про фільм:
Це історія про нелегкий шлях звичайного французького офіцера Наполеона Бонапарта до слави і влади, його тріумфальні злети і трагічні падіння, які розкривають життя творця однієї з найбільших імперій світу. На власному прикладі він довів, що лідером може стати людина будь-якого класу.
Наполеон був настільки могутнім, що сімом країнам довелося об’єднатися в коаліцію, аби його перемогти.
Але не скрізь Бонапарт був таким сильним. Поза полем бою він мав вразливе місце – це його кохання до своєї дружини Жозефіни, якою він був одержимий.
Бюджет фільму склав 200 млн доларів.
Фільм "Наполеон" вже на широких екранах українських кінотеатрів.
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