Зірки на прем’єрі фільму "Перший код": Віктор Павлік у косусі, Наталія Татарінцева у яскравому кардигані

У Києві відбувся допрем’єрний показ художньо-документального фільму "Перший код", який змінить уявлення кожного про українське ІТ і розкриє його вплив на світову ІТ-індустрію.

Захід відвідало чимало знаменитостей. Серед них: Ілона Гвоздьова, Євген Кот, Наталія Татарінцева, Roxolana, LAUD, Віктор Павлік, Костянтин Грубич, Володимир Остапчук, КИЛИММЕН, Анна Саліванчук, Маша Данілова, Darisha, Ігор та Марина Фостенко, Вадим Гутцайт, Оксана Гутцайт, Анна Малиновська, Макс Леонов, гурт SESTRA, Олена Вінярська та інші.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік

Євген Кот і Наталія Татарінцева

Володимир Остапчук із дружиною

КИЛИММЕН

Фостенко Ігор та Марина

ROXOLANAA

LAUD

Анна Саліванчук, Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська

Констянтин Грубич

Darisha

Анатолій Старков

В'ячеслав Соломка

Слава Дьомін

Олена Вінярська

Ведучий заходу Анатолій Анатоліч упродовж всього вечора тримав гостей у передчутті, розказуючи залаштункові історії створення фільму, факти від українців з Кремнієвої долини.

Анатолій Анатоліч

Стрічку знімали два роки у різний для України період. Сценарій змінювався кілька разів. Після початку повномасштабного вторгнення сценаристка Тетяна Буренко приділила велику увагу кіберзахисту, коли триста тисяч айтішників обʼєдналися, аби дати гідну відсіч ворогу.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розказав, як високоефективно спрацювала "Дія" на окупованих територіях, де кожен міг передати координати ворога. Фаундери великих ІТ-компаній розповіли, з чого починався український ІТ-бізнес взагалі. І чому українські айтішники наразі найцінніші спеціалісти в усьому світі.

"З гордістю можу сказати, що наш фільм змінить уявлення про потужність нашої ІТ-сфери не лише українців, а й усього світу. Ми маємо намір показати цей фільм на міжнародному рівні. Наша команда встановила високу планку у візуалізації документального кіно. Плануємо надалі тримати фокус на нашій потужній IT-індустрії й робити все, аби Україна була не лише хороброю, а й впізнаваною професійною потужністю на світовій арені", – прокоментував продюсер фільму Владислав Савченко.

Владислав Савченко та Артур Лерман

Прем’єра вразила кількістю інноваційних локацій. Вперше замість звичного банеру був динамічний брендвол розміром 6,5 на 2,5 метри, на екрані з’явився "Код українського ІТ" та ексклюзивні фрагменти зі знімань фільму.

Однією з найзахопливіших локацій стала кімната українського айтівця 90-х років, місце, де створювався «перший код», відтворена з точністю до найменших дрібниць. Кожен міг зануритись у той час, коли молода незалежна Україна вже змінила світовий ринок ІТ.

"Щасливий від того, що цей емоційний вечір об'єднав людей з галузі ІТ, зірок, ЗМІ та гостей. Після перегляду ми отримали відзнаки за технічну та творчу роботу над фільмом, компліменти за музичне оформлення й обрані локації та особливо за операторську роботу. Впевнені, що зможемо заохотити глядача України до перегляду документальних фільмів у кінотеатрах. У цьому плані ми першопрохідці!" – поділився режисер фільму Артур Лерман.

Юла, Анатолій Анатоліч, Владислав Савченко, Артур Лерман

Владислав Савченко та Артур Лерман

Цікавою була інноваційна фотозона, яка миттєво створювала Slow Motion 360° відео, і кожен гість міг отримати свою візуалізацію.

Ексклюзивно для стрічки гурт TVORCHI створили саундтрек Hidden Code.

Фільм "Перший код", бюджет якого – понад 500 тисяч доларів вже зібрав багато схвальних відгуків на закритих світових показах у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

Фільм "Перший код" від 16 листопада в українському прокаті.

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