Зірки на прем'єрі фільму "Підйомна сила": Тіна Кароль – у джинсовому вбранні, Володимир Кличко – у картатій сорочці

Це стрічка про реальних пілотів і пілотес, про польоти в оточений Маріуполь і завдання у прифронтових містах.

У кінотеатрі "Оскар" 8 жовтня презентували перший фільм про українську армійську авіацію "Підйомна сила".

На івент завітали знаменитості: Тіна Кароль, Володимир Кличко, Женя Галич, Жан Беленюк, Сергій Притула, Ольга Мартиновська, Сергій Стерненко та інші.

Тіна Кароль

Володимир Кличко

Тімур Фаткуллін, Валерія Гузема, Володимир Кличко

Женя Галич і Тіна Кароль

Жан Беленюк

Сергій Притула

Над стрічкою працювали режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін і команда Aerotim.

У ній розповідається про роботу українських пілотів і пілотес, місії під час повномасштабної війни та роботу в надскладних умовах. За жанром "Підйомна сила" – це документальний екшн. Рівень знімань фільму нагадує голлівудський блокбастер, але всі епізоди відзняті у режимі реального часу під час виконання реальних завдань. Тож героями фільму стали не каскадери чи дублери, а справжні борттехніки, інженери, авіанавідники та бойові пілоти, які зараз стоять на захисті України. Усі історії у картині – це реальні історії героїв, які ще не чув світ.

"Це чудовий фільм і я обовʼязково пораджу його іншим людям піти подивитися. З двох причин: по-перше, це дуже хороший і правильний фільм, по-друге, це українське кіно, а нам варто підтримувати все українське. Але насамперед це кіно про людей, на яких тримається сьогодні країна, про людей, які жертвують собою й роблять героїчні вчинки заради того, щоб Україна надалі була й перемагала. І я впевнений переможе", – поділився Сергій Стерненко.

"Я у захваті. Ну реально у захваті! Настільки сильне почуття гордості. Війна взагалі – це про втрати, про горе, про жах. Але такі фільми знайомлять нас із людьми, які є титанами та героями. І я бачу, що такі люди існують, і я пишаюся жити з ними в одній країні! Я вважаю, що такі фільми мають бути обовʼязковими для перегляду підліткам та дітям нашим. І було б класно мати якісь спеціальні програми, які могли б дозволити їх школам", – додав Женя Галич.

Женя Галич

Від перших знімань фільму до фінального монтажу минув рік. До стрічки увійшли, як сміливі операції авіаторів, так і їхні особисті історії, що відкриває глядачам пілотів з іншого боку.

"Кожен українець має побачити цих зірок, цих героїв, цих легенд. Це новітня історія України. Люди, які живуть серед нас. Ми маємо їх носити на руках і шанувати пам’ять про загиблих. Сподобалося все. Я ще дивлюся на фільм як професіонал із точки зору знімань і це просто неперевершено. По-перше, історії, які ми чуємо. Правду, яку ми чуємо. Реалії, які ми усвідомлюємо через фільм. І знімання, яку ми бачимо. Вона кладе на лопатки будь-який блокбастер. Західні блокбастери мають приходити і вчитися в українців, як знімати реальний екшн. Тим більше екшн на реальних подіях. Це не вигадки. Це про нас. Про сьогодення. Це про кожного з вас, хто прийде дивиться. Закликаю і беріть дітей з собою. Вони мусять бачити це з самого дитинства. Те, що буде виховувати свідомість", – поділилася враженнями Тіна Кароль.

Тіна Кароль

Фільм "Підйомна сила" у національному прокаті від 10 жовтня.

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