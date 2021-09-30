Зірки на прем'єрі фільму про Бонда: Вітвіцька у гороховій сукні, Шовковський в оксамитовому піджаку

Зірки на прем'єрі фільму про Бонда: Вітвіцька у гороховій сукні, Шовковський в оксамитовому піджаку

Українські селебріті оцінили довгоочікувану стрічку "007: Не час помирати".

Вчора, 29 вересня, у кінотеатрі "Оскар" (Gulliver) відбулася довгоочікувана масштабна прем’єра 25-го ювілейного фільму Бондіани – "007: Не час помирати".

Першими оцінити стрічку "бондіани" з Деніелом Крейгом у головній ролі прийшли українські знаменитості: актори, телеведучі, представники галузі культури та спорту. Серед них: Соломія Вітвіцька, Катя Осадча, Оля Фреймут, Олександр Шовковський, Сергій Притула, Соня Плакидюк, Даша Трегубова, голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук та інші.

Соломія Вітвіцька/Фото B&H film distribution

Катя Осадча/Фото B&H film distribution

Катя Осадча і Сергій Притула/Фото B&H film distribution

Олександр Шовковський/Фото B&H film distribution

Оля Фреймут/Фото B&H film distribution

Соня Плакидюк/Фото B&H film distribution

Урочистий івент також відвідала надзвичайний і повноважний пані посол Великої Британії в Україні - Мелінда Сіммонс.

Мелінда Сіммонс/Фото B&H film distribution

"У цьому фільмі Деніел Крейг з’являється у ролі Джеймса Бонда уп’яте і востаннє. За 15 років у цій ролі він сам уже тісно асоціюється із агентом 007. Ми, звичайно, сумуватимемо за паном Крейгом у ролі Бонда, але, звісно, уже з цікавістю обговорюємо, хто візьме на себе цю роль наступним. Одне можна сказати точно: у Британії багато талановитих акторів, які мали б прекрасний вигляд у цій ролі. Фільм "007: Не час помирати" — це велика гордість для британської кіноіндустрії, і яскравий приклад креативу, який може запропонувати Велика Британія", — сказала під час прєм'єри пані Сіммонс.

Мелінда Сіммонс/Фото B&H film distribution

До слова, стрічка "Не час помирати"стала найдорожчою з "бондіани", її бюджет склав 250 мільйонів доларів. Нового актора на головну роль Джеймса Бонда виберуть у 2022 році.

В українських кінотеатрах фільм йде відсьогодні.

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Зірки на прем'єрі фільму "007: Не час помирати" (47 фото)

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