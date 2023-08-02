Зірки на прем'єрі фільму про черепашкок-ніндзя: Анна Саліванчук у сукні з високим розрізом, Наталка Денисенко – у жилеті з декольте

В український прокат вийшла анімаційна пригода "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів" від кінокомпанії Paramount Pictures.

У кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся прем’єрний показ анімаційного фільму "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів".

Подивитися захопливі пригоди черепашок-ніндзя прийшли зірки з дітьми, блогери і журналісти, серед яких були Анна Саліванчук, Наталка Денисенко, Анатолій Анатоліч, Міла Кузнєцова, Максим Гордєєв та інші.

Анатолій Анатоліч із донькою

Максим Гордєєв

Міла Кузнєцова

На захід завітав також головний герой анімаційної пригоди – черепашка-Ніндзя Мікаленджело, з яким могли сфотографуватися на тематичній фотозоні всі охочі.

Найефектніший образ на вечірці продемонструвала Анна Саліванчук. Акторка позувала у квітковій сукні з рюшами на рукавах, сексуальним декольте і високим розрізом. Вбрання Анна доповнила білими сандалями.

Анна Саліванчук

У стильному луку з'явилася на прем'єрі Наталка Денисенко. На ній був екстравагантний білий жилет із пікантним декольте, білі широкі штани-карго і білі сандалі. Біла сумка завершила аутфіт Наталки.

Наталка Денисенко і Анна Саліванчук

Про фільм:

Легендарні черепашки-ніндзя, улюбленці мільйонів, повертаються на великі екрани в новій анімаційній пригоді. Довгий час брати-черепахи ховалися від світу в каналізації Нью-Йорка. Вони вирішують піднятися нагору, де зіткнуться з армією мутантів. Перед черепашками-ніндзя постане місія – врятувати місто від зла. Разом із новою подругою Ейпріл О’Ніл безстрашні супергерої зроблять усе, щоб зупинити ворога.

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