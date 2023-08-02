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Зірки на прем'єрі фільму про черепашкок-ніндзя: Анна Саліванчук у сукні з високим розрізом, Наталка Денисенко – у жилеті з декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
536
Час на прочитання
2 хв
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Зірки на прем'єрі фільму про черепашкок-ніндзя: Анна Саліванчук у сукні з високим розрізом, Наталка Денисенко – у жилеті з декольте

Наталка Денисенко і Анна Саліванчук

В український прокат вийшла анімаційна пригода "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів" від кінокомпанії Paramount Pictures.

У кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся прем’єрний показ анімаційного фільму "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів".

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Подивитися захопливі пригоди черепашок-ніндзя прийшли зірки з дітьми, блогери і журналісти, серед яких були Анна Саліванчук, Наталка Денисенко, Анатолій Анатоліч, Міла Кузнєцова, Максим Гордєєв та інші.

Анатолій Анатоліч із донькою / ©
Анатолій Анатоліч із донькою
Максим Гордєєв / ©
Максим Гордєєв
Міла Кузнєцова / ©
Міла Кузнєцова
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На захід завітав також головний герой анімаційної пригоди – черепашка-Ніндзя Мікаленджело, з яким могли сфотографуватися на тематичній фотозоні всі охочі.

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Найефектніший образ на вечірці продемонструвала Анна Саліванчук. Акторка позувала у квітковій сукні з рюшами на рукавах, сексуальним декольте і високим розрізом. Вбрання Анна доповнила білими сандалями.

Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук

У стильному луку з'явилася на прем'єрі Наталка Денисенко. На ній був екстравагантний білий жилет із пікантним декольте, білі широкі штани-карго і білі сандалі. Біла сумка завершила аутфіт Наталки.

Наталка Денисенко і Анна Саліванчук / ©
Наталка Денисенко і Анна Саліванчук

Про фільм:

Легендарні черепашки-ніндзя, улюбленці мільйонів, повертаються на великі екрани в новій анімаційній пригоді. Довгий час брати-черепахи ховалися від світу в каналізації Нью-Йорка. Вони вирішують піднятися нагору, де зіткнуться з армією мутантів. Перед черепашками-ніндзя постане місія – врятувати місто від зла. Разом із новою подругою Ейпріл О’Ніл безстрашні супергерої зроблять усе, щоб зупинити ворога.

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Дата публікації
Перегляди
536
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