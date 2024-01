Зірки на прем'єрі фільму про дружину Елвіса Преслі: Остапчук у синій сорочці, Геля Зозуля – у кардигані з пікантним декольте

У кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем’єрний показ біографічної драми "Прісцилла" від режисерки Софії Копполи.

Захід відвідали знаменитості, серед яких Володимир Остапчук із дружиною Катериною Полтавською, співачка Геля Зозуля, театральний режисер Іван Уривський, актори Олександр Рудинський і Влад Никитюк, акторки Римма Зюбіна, Влада Дедкова й Анна Гуляєва, блогерка Марина Александрова (СКАЖЕНА), подружжя блогерів Таня Парфільєва та Іван Кришталь, учасник реалітішоу "Холостячка" Роман Свечкоренко, фешнфотографка Соня Плакидюк та інші.

Фільм "Прісцилла" увійшов до добірки найкращих стрічок року від авторитетних світових видань, зокрема, Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar та інших.

Стрічка заснована на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і Я". Сама ж авторка і колишня дружина короля рок-н-ролу стала виконавчою продюсеркою картини.

Це історія стосунків Прісцилли з королем рок-н-ролу: знайомство, шлюб, спільне життя у статусі головної пари Америки, а також сімейні труднощі, які згодом призвели до скандального розлучення.

Прісциллу зіграла акторка Кейлі Спені ("Погані часи в Ель-Роялі"), яка за цю роль здобула Кубок Вольпі Венеційського міжнародного кінофестивалю, номінацію на "Золотий глобус", а також потрапила до списку "30 до 30" від Forbes – переліку успішних людец до 30 років. Роль Елвіса Преслі виконав актор Джейкоб Елорді, відомий за серіалом "Ейфорія" і фільмом "Солтберн".

Фільм виходить в український прокат 11 січня.

